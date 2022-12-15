Чугунные ограждения продают в Новосибирске — они похожи на заборы с Красного проспекта

На сайте с бесплатными объявлениями появилось объявление о продаже чугунных заборов за 55 рублей. По рисунку и размеру заборы очень напоминают те, что расположены на Красном проспекте.
Продавец пишет, что продает советский чугунный забор в отличном состоянии. Цена в объявлении представлена за килограмм — 55 рублей. При этом вес одной секции 72 килограмма, а одного столба — 41 килограмм. Авторы объявления предупреждают, что забор, бывший в употреблении.
Как рассказал корреспонденту НГС продавец Ярослав, у них заборов около 50 штук. Их этим летом демонтировали с левого берега по просьбе жителей. Судя по профилю, Ярослав с командой занимаются вывозом металлолома.
— Я думаю, было бы заметно, если бы такое количество украли с Красного проспекта. Вы можете приехать и проверить. Мы просто подумали, что вдруг они кому-то нужны будут, и решили выставить. Так что это всё злые языки, — объяснил Ярослав.
В апреле этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть просил полицию последить за чугунными заборами, которые одно время воровали с Красного проспекта. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города.
Чугунные заборы своровали в августе 2021 года. Об этом сообщали на сайте ГУ МВД по НСО. Тогда было похищено 17 частей забора, что оценили в 800 тысяч рублей. Украли заборы с территории аллеи Ветеранов боевых действий в Заельцовском районе, а также с территории сквера студенческих отрядов в Центральном округе города.
В Первомайском сквере в заборах есть дырки, и они в плохом состоянии. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко, случайно проходя по этому парку, возмутился его неприглядным состоянием и упадком.