Чугунные ограждения продают в Новосибирске — они похожи на заборы с Красного проспекта

Чугунные заборы своровали в августе 2021 года. Об этом сообщали на сайте ГУ МВД по НСО. Тогда было похищено 17 частей забора, что оценили в 800 тысяч рублей. Украли заборы с территории аллеи Ветеранов боевых действий в Заельцовском районе, а также с территории сквера студенческих отрядов в Центральном округе города.