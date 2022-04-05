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«Хотелось бы праздник встретить не с проемами»: мэр попросил полицию последить за чугунными заборами в центре Новосибирска

Город начал готовиться к 9 Мая

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Чугунные ограды в Новосибирске воруют и сдают

Чугунные ограды в Новосибирске воруют и сдают

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Мэр Новосибирска попросил полицейских обращать внимание на кражи чугунных заборов с Красного проспекта. Он сделал это сегодня, 5 апреля, на аппаратном совещании.

— Сейчас мы готовимся к праздничным мероприятиям, связанным с торжествами в честь Победы в Великой Отечественной войне. В том числе город приводить в порядок. Сейчас проводится работа по восстановлению чугунных ограждений, в частности на Красном проспекте. Просьба обратить внимание, ориентировать личный состав на фиксацию случаев воровства, рецидивы воровства. Это поможет мэрии быстрее реагировать и восстанавливать заборы. Хотелось бы праздник встретить не с этими проемами, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава полиции Новосибирска Юрий Горчаков ответил, что «задачу принял».

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске с могил на Заельцовском кладбище украли чугунную ограду.

9 МаяКрасный проспекткража
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