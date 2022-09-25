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Первомайский сквер пришел в полный упадок: журналист НГС — о позоре в самом центре Новосибирска

Дмитрий Косенко возмутился неприглядным состоянием и упадком сквера

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Состояние исторического забора

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А вы ходите в городские парки и скверы? Давно были в главном городском сквере — Первомайском? Если не были, то и не ходите — зачем в очередной раз смотреть на новосибирское убожество. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко, случайно проходя по этому парку, возмутился его неприглядным состоянием и упадком — и это творится в самом сердце Новосибирска!

На месте снесенного кафе

На месте снесенного кафе

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Посмотрите на фотокарточки. Если бы я заранее не сказал, о каком месте идет речь, что бы вы предположили? Заброшенный пустырь, Затулинка, Забалуева, Нахаловка, Хилокская, что там еще из неухоженных мест. Ан нет, это самый центр, самый главный парк в периметре улиц Горького, Ленина, Советской и Красного проспекта. Ну то есть центрее некуда.

Нет целых пролетов

Нет целых пролетов

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Посмотрите на этот исторический забор, из чугуна он там или из чего еще, не знаю. Ему лет 70, и этот настоящий раритет находится вот в таком состоянии. Его не красят, не поддерживают, секции забора расхищаются, но никаких мер не предпринимается, чтобы укрепить забор. В некоторых местах просто уже нет целых пролетов.

Кругом мазня

Кругом мазня

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А кирпичная кладка основания забора и кирпичные столбы? Всё рассыпается, выкрашивается, видно, что не подкрашивалось уже много лет. Кругом эти граффити (мазня по-русски), которая никак не затирается, тем самым провоцируется дальнейшее распространение мазни. Во многих местах уже просто проросла сорная трава — символ полнейшего упадка и запустения.

Заброшенный фонтан

Заброшенный фонтан

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Что мы видим в самом сквере? Старый, давно заброшенный фонтан с мишкой — с отваливающимися плитами облицовки. В нём копятся мусор, листва.

Разбитый фонарь

Разбитый фонарь

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Разбитые фонари, не крашеные лет сто. Про проблемы с освещением в сквере мы сообщали год назад.

Главный фонтан

Главный фонтан

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Главный фонтан тоже не блещет своим состоянием, он давно нуждается в реконструкции. Сейчас стоит хорошая погода, но фонтан почему-то не работает, мы видим какие-то грязные лужи в нём.

Разруха у музея

Разруха у музея

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А это ступеньки краеведческого музея. Они, конечно, относятся к музею, но выходят-то в сквер и вид портят в нём.

Новый фонарь

Новый фонарь

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Даже за новыми объектами никто не следит — вот новый фонарь освещения, весь уделан объявлениями и надписями. Хоть бы кто-то чистил его? Ага, разбежались, аж тапки слетели. В общем, даже рябина в этом парке почернела от стыда.

Убогая урна

Убогая урна

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В чём же дело? Ранее мы сообщали, что еще в 2021 году новосибирский мэр Анатолий Локоть утвердил проект реконструкции сквера, но работ до сих пор нет, и начнутся они не ранее следующего года. А пока можно и не следить за текущим состоянием парка — да и правда, зачем, всё равно же ремонт запланирован. А то, что именно здесь и сейчас в Новосибирске происходит такая срамота, которую видят жители и гости города, это ответственных лиц не касается.

Проросли сорняки

Проросли сорняки

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Отмечу, что в этом проекте предполагается сохранение исторического забора — да неужели? Да пока вы так будете его поддерживать, пока вы соберетесь с ремонтом, забор окончательно разворуют, а кирпичные элементы окончательно развалятся. И даже если потом этими чиновниками займется прокуратура, всё равно городское имущество по их вине будет безвозвратно утрачено. В общем, если такое творится под носом у мэра с губернатором, да под носом у прочих местных элит, чего уж говорить про обычные районы города.

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Первомайский скверПарк
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