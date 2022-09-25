Первомайский сквер пришел в полный упадок: журналист НГС — о позоре в самом центре Новосибирска

Отмечу, что в этом проекте предполагается сохранение исторического забора — да неужели? Да пока вы так будете его поддерживать, пока вы соберетесь с ремонтом, забор окончательно разворуют, а кирпичные элементы окончательно развалятся. И даже если потом этими чиновниками займется прокуратура, всё равно городское имущество по их вине будет безвозвратно утрачено. В общем, если такое творится под носом у мэра с губернатором, да под носом у прочих местных элит, чего уж говорить про обычные районы города.