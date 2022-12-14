Из-за ремонта теплотрассы на перекрестке в Новосибирске ввели ограничения движения — показываем на карте

В Новосибирске вводят ограничения движения транспорта на пересечении улиц Толстого и Маковского в Октябрьском районе города. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, на участке проводят аварийный ремонт теплотрассы.
По данным городской администрации, ограничения вводятся с 14 по 30 декабря в районе частного жилого дома по улице Толстого, 51. Работы по ремонту проводит ООО «НТСК».
— На 2 метра сужается проезд по ул. Толстого. На 5 метров сужается проезд по ул. Маковского, — указано в сообщении.
Кроме Октябрьского района Новосибирска ограничение водится в Заельцовском районе города. Как сообщили в пресс-центре мэрии, с 14 по 30 декабря на 4,5 метра сужается проезд напротив строящегося жилого дома по улице Аэропорт, 1/3 (стр.).
— Ограничение связано с проведением ООО ПСК «Развитие» работ по прокладке тепловой сети, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Накануне из-за дефекта на теплосетях на улице Аэропорт в Новосибирске без тепла осталось 110 жилых домов. За последнюю неделю в городе произошло несколько коммунальных аварий, из-за которых отопления на время лишились сотни жителей. Показываем хронику событий на видео.