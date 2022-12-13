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«Запаздывают управляющие компании»: Анатолий Локоть объяснил, почему в домах новосибирцев холодно

После ремонта УК подают тепло не сразу

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В городе с 2 по 12 декабря выявлено и устранено 143 дефекта на теплотрассах

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13 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что из-за плохой синхронизации работы ремонтных бригад и управляющих компаний тепло в дома горожан поступает с опозданием.

— Ликвидируем аварии своевременно, но тепло в квартиры запаздывает. Это вопросы синхронизации работы ремонтных бригад и УК. Нужно, чтобы люди вечером вернулись в квартиры и не почувствовали дискомфорт. Запаздывают управляющие компании. Вы знаете, кого это касается, — подчеркнул Анатолий Локоть на аппаратном совещании.

В городе с 2 по 12 декабря выявлено и устранено 143 дефекта на теплотрассах, из них 20 — на магистральных сетях.

— Два крупных отключения на магистральных сетях в Октябрьском районе по улице 3-го Интернационала — отключено 65 абонентов. В Заельцовском районе отключение по улице Аэропорт — 154 абонента. В основном это небольшие — 2–3-этажные дома. До ночи работы будут завершены, — сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев. — Сегодня первый этап переключения по улице Гидромонтажной — 73 абонента. Зона ответственности МУП «Энергия», работа будет выполнены до вечера.

Жители микрорайона Башня пожаловались в редакцию НГС на то, что живут без отопления уже целую неделю. Причиной, по словам людей, стала не коммунальная авария 5 декабря, а последствия ее ликвидации.

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