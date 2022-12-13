Выплаты по 2 тысячи рублей на ребенка и подарки: кто может рассчитывать на помощь к Новому году в Новосибирске

— Социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат гражданам, проживающим и зарегистрированным на территории города Новосибирска и находящимся в трудной жизненной ситуации, — ответили на запрос корреспондента НГС в Департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. — В этой связи, если многодетная семья находится в трудной жизненной ситуации, возможно рассмотрение вопроса об оказании социальной помощи. Социальная помощь носит заявительный характер и назначается в соответствии с Порядком как в денежном, так и в натуральном виде (в виде продуктовых наборов).