Выплаты по 2 тысячи рублей на ребенка и подарки: кто может рассчитывать на помощь к Новому году в Новосибирске

Новосибирцы с детьми могут получить денежные выплаты и новогодние подарки для детей, если находятся в трудной жизненной ситуации. Также в этом году дети новосибирцев, участвующих в СВО, получат подарки и билеты на новогодние мероприятия.
— Социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат гражданам, проживающим и зарегистрированным на территории города Новосибирска и находящимся в трудной жизненной ситуации, — ответили на запрос корреспондента НГС в Департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. — В этой связи, если многодетная семья находится в трудной жизненной ситуации, возможно рассмотрение вопроса об оказании социальной помощи. Социальная помощь носит заявительный характер и назначается в соответствии с Порядком как в денежном, так и в натуральном виде (в виде продуктовых наборов).
Ежеквартально выплачиваются и пособия неполным многодетным семьям по постановлению мэрии от 01.08.2014
— Размер пособия сейчас составляет 2000 рублей в квартал на ребенка. Более 1000 многодетных неполных семей города получают данное пособие из бюджета города, — добавили в мэрии. — В рамках Программы ежегодно приобретаются новогодние подарки для детей отдельных категорий граждан, которые выдаются Комплексными центрами социального обслуживания населения по месту жительства.
В 2022 году новогодние подарки приобретены также для детей тех, кто принимал или принимает участие в СВО, в том числе мобилизованных. Всего закупили подарки на 11 миллионов рублей.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— На адресную социальную помощь, которую мобилизованные граждане и члены их семей начали получать с октября 2022 года, предусмотрено порядка 36 миллионов рублей. Все дети указанной категории получат новогодние подарки и приглашения на новогодние мероприятия, — добавили в мэрии.
В Новосибирской области с 1 ноября поменялись критерии оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Новые правила вступили в силу из-за постановления правительства РФ.