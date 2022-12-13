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Спецоперация на Украине

Выплаты по 2 тысячи рублей на ребенка и подарки: кто может рассчитывать на помощь к Новому году в Новосибирске

Также мэрия закупила к Новому году подарки на 11 миллионов рублей

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Ежеквартально выплачиваются пособия неполным многодетным семьям

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Новосибирцы с детьми могут получить денежные выплаты и новогодние подарки для детей, если находятся в трудной жизненной ситуации. Также в этом году дети новосибирцев, участвующих в СВО, получат подарки и билеты на новогодние мероприятия.

— Социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат гражданам, проживающим и зарегистрированным на территории города Новосибирска и находящимся в трудной жизненной ситуации, — ответили на запрос корреспондента НГС в Департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. — В этой связи, если многодетная семья находится в трудной жизненной ситуации, возможно рассмотрение вопроса об оказании социальной помощи. Социальная помощь носит заявительный характер и назначается в соответствии с Порядком как в денежном, так и в натуральном виде (в виде продуктовых наборов).

Ежеквартально выплачиваются и пособия неполным многодетным семьям по постановлению мэрии от 01.08.2014 № 6813 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным многодетным семьям». Деньги должны прийти и за четвертый квартал.

— Размер пособия сейчас составляет 2000 рублей в квартал на ребенка. Более 1000 многодетных неполных семей города получают данное пособие из бюджета города, — добавили в мэрии. — В рамках Программы ежегодно приобретаются новогодние подарки для детей отдельных категорий граждан, которые выдаются Комплексными центрами социального обслуживания населения по месту жительства.

В 2022 году новогодние подарки приобретены также для детей тех, кто принимал или принимает участие в СВО, в том числе мобилизованных. Всего закупили подарки на 11 миллионов рублей.

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— На адресную социальную помощь, которую мобилизованные граждане и члены их семей начали получать с октября 2022 года, предусмотрено порядка 36 миллионов рублей. Все дети указанной категории получат новогодние подарки и приглашения на новогодние мероприятия, — добавили в мэрии.

В Новосибирской области с 1 ноября поменялись критерии оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Новые правила вступили в силу из-за постановления правительства РФ.

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