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Принимать решение о назначении или отказе в детских пособиях в ноябре начали по новым правилам в НСО — что изменилось

Поменялись оценки нуждаемости семьи

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Право на многие пособия есть у семей с доходом на человека ниже прожиточного минимума

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В Новосибирской области с 1 ноября поменялись критерии оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Новые правила вступили в силу из-за постановления правительства РФ.

— Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего, — объясняют в Пенсионном фонде РФ по Новосибирской области.

Нуждаемость оценивают при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

— Право на такие выплаты есть у семей с доходом на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Для получения пособий у родителей должен быть либо подтвержденный заработок, либо объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям, — добавили в ведомстве.

Теперь доходы мобилизованного — отца ребенка — не будут учитываться в расчетах. Документы, которые подтверждают призыв, семья должна предоставить самостоятельно при подаче заявления. Пособия для таких семей будут назначать временно — на 6 месяцев. После этого срока нужно будет подавать заявление заново.

Новосибирская область начнет выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин с 1 января 2023 года. Регион подготовил все необходимые документы и сверил расходы.

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