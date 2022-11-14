Принимать решение о назначении или отказе в детских пособиях в ноябре начали по новым правилам в НСО — что изменилось

В Новосибирской области с 1 ноября поменялись критерии оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Новые правила вступили в силу из-за постановления правительства РФ.



— Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего, — объясняют в Пенсионном фонде РФ по Новосибирской области.