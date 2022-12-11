26 домов лишились тепла в Октябрьском районе — прокуратура организовала проверку

Прокуратура организовала проверку по факту отключения теплоснабжения в 26 домах в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате порыва теплотрассы в Октябрьском районе города тепла и горячей воды лишились 26 многоквартирных и частных домов.
Речь идет об аварийном отключении по улицам Чехова, Толстого, Лобова и Ленинградской.
— Прокуратурой района организована проверка по факту отключения коммунальных ресурсов, по результатам которой будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что восстановление теплоснабжения находится под контролем надзорного ведомства. Аварийное отключение теплоснабжения в домах прокомментировали НГС в пресс-службе СГК.
— С 16:00 устраняем дефект на внутриквартальной теплосети по ул. Инской в Октябрьском районе. Завершить работы планируем сегодня к полуночи, после чего восстановим отопление и горячее водоснабжение. До окончания работ в секторе отключения — 20 многоквартирных жилых домов, — сообщили в компании.
Ранее НГС сообщал о том, что в Искитиме произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались 120 многоквартирных и 37 индивидуальных жилых домов.