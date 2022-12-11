Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал новосибирское соревнование по копанию могил на скорость

Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал Новосибирск в своем шоу на ютьюб-канале «Бесогон TV». В нем он говорит, что недоволен московским форумом «Некрополь World Russia 2022», который проходит при поддержке компании из Новосибирска.
В выпуске «Рельсы для Анны Карениной» от 9 декабря Никита Михалков назвал соревнование по копанию могил на скорость в Новосибирской области безумием. Также, по мнению режиссера, на форуме в Москве показывать гробы и одевать на скорость манекенов, которые имитируют трупов, сейчас неуместно.
— Есть такая сфера, мы сталкиваемся с нею в течение всей жизни, люди умирают, их хоронят, отпевают. Наверное, в этой сфере могут быть необходимости показать людям, каким образом эти услуги лучше оказывать, но когда это происходит сейчас, когда горе приходит в семьи, в центре Москвы идет публичная выставка гробовых услуг, — отметил Никита Михалков.
Режиссер негодует, почему сейчас проводят конкурсы по скоростному одеванию манекенов.
— Как я должен относиться к этому шоу, если я или кто-то другой из моей семьи подвержены опасности быть ранеными или даже убитыми, — считает Михалков.
Также он уверен, что жители Украины шутят, что перед отправкой на специальную военную операцию на форуме можно подобрать себе гроб.
— Заклятые друзья с Украины ликуют по этому поводу и пишут: «очень вовремя перед отправкой на Украину можно подобрать себе подходящий гроб», — цитирует Михалков сообщение в телеграм-канале.
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