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Спецоперация на Украине

Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал новосибирское соревнование по копанию могил на скорость

Он уверен, что форум «Некрополь», который проходит в Москве при поддержке компании из Новосибирска, неуместен

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Никита Михалков считает, что такой форум вызывает злобные шутки со стороны жителей Украины

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Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал Новосибирск в своем шоу на ютьюб-канале «Бесогон TV». В нем он говорит, что недоволен московским форумом «Некрополь World Russia 2022», который проходит при поддержке компании из Новосибирска.

В выпуске «Рельсы для Анны Карениной» от 9 декабря Никита Михалков назвал соревнование по копанию могил на скорость в Новосибирской области безумием. Также, по мнению режиссера, на форуме в Москве показывать гробы и одевать на скорость манекенов, которые имитируют трупов, сейчас неуместно.

— Есть такая сфера, мы сталкиваемся с нею в течение всей жизни, люди умирают, их хоронят, отпевают. Наверное, в этой сфере могут быть необходимости показать людям, каким образом эти услуги лучше оказывать, но когда это происходит сейчас, когда горе приходит в семьи, в центре Москвы идет публичная выставка гробовых услуг, — отметил Никита Михалков.

Режиссер негодует, почему сейчас проводят конкурсы по скоростному одеванию манекенов.

— Как я должен относиться к этому шоу, если я или кто-то другой из моей семьи подвержены опасности быть ранеными или даже убитыми, — считает Михалков.

Также он уверен, что жители Украины шутят, что перед отправкой на специальную военную операцию на форуме можно подобрать себе гроб.

— Заклятые друзья с Украины ликуют по этому поводу и пишут: «очень вовремя перед отправкой на Украину можно подобрать себе подходящий гроб», — цитирует Михалков сообщение в телеграм-канале.

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