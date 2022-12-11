Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал новосибирское соревнование по копанию могил на скорость

— Есть такая сфера, мы сталкиваемся с нею в течение всей жизни, люди умирают, их хоронят, отпевают. Наверное, в этой сфере могут быть необходимости показать людям, каким образом эти услуги лучше оказывать, но когда это происходит сейчас, когда горе приходит в семьи, в центре Москвы идет публичная выставка гробовых услуг, — отметил Никита Михалков.