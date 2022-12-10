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Врыв в гаражах

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ЧП с взрывом газа в Новосибирске

В результате происшествия погиб человек

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После ЧП под завалами обнаружили тело человека

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств происшествия в гаражном кооперативе в Новосибирске. 10 декабря при взрыве газа повреждения получили 10 строений, под завалами обнаружили тело человека.

Как сообщается на официальном сайте СК России, в гаражном кооперативе произошла разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В. Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — указано в сообщении.

ЧП произошло утром 10 декабря. Момент взрыва попал на видео. Мы рассказываем о ЧП в режиме онлайн.

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