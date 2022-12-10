Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о ЧП с взрывом газа в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств происшествия в гаражном кооперативе в Новосибирске. 10 декабря при взрыве газа повреждения получили 10 строений, под завалами обнаружили тело человека.
Как сообщается на официальном сайте СК России, в гаражном кооперативе произошла разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по
— Председателем СК России дано поручение
ЧП произошло утром 10 декабря. Момент взрыва попал на видео. Мы рассказываем о ЧП в режиме онлайн.