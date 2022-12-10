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Спецоперация на Украине

В спецоперации погиб полковник из Новосибирской области — он награжден орденом Мужества

Прощание с Владимиром Рогалёвым состоялось 10 декабря

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Мужчина погиб 2 октября

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В Сузунском районе Новосибирской области простились с полковником Владимиром Рогалёвым, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщается на сайте администрации района, мужчина погиб 2 октября.

Владимир Рогалёв родился в рабочем поселке Сузун, после окончания школы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, обучался в академии Вооруженных сил им. М. В. Фрунзе в Москве.

На сайте администрации указано, что сибиряк служил в разных частях Советской и Российской армии, в том числе в Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской областях. Проходил службу в Южной Осетии, Абхазии и Сирии.

Военный отмечен медалями Суворова, «За воинскую доблесть» 1-й степени, «За отличие в военной службе» 3, 2, 1-й степеней, а также «За укрепление боевого содружества». Был посмертно награжден орденом Мужества.

Прощание с сибиряком состоялось в районном Доме культуры. В администрации уточнили, что мужчина погиб «при выполнении боевого задания».

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— Владимир Александрович Рогалёв с воинскими почестями был похоронен на родной земле, — указано в сообщении. — Администрация Сузунского района выражает искренние соболезнования семье, родным и близким павшего героя. Вечная память герою, отдавшему свою жизнь за Родину!

В начале декабря в Черепановском районе Новосибирской области прошли похороны погибшего в спецоперации Николая Семенца. Мужчину мобилизовали в сентябре.

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