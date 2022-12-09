Толпа Дедов Морозов на улицах города удивила новосибирцев — откуда они взялись

Как рассказали представители ресторана, всего в акции поучаствовали 70 Дедов Морозов. В планах у организаторов провести еще подобные акции.



Ранее толпа новосибирцев встретила поезд Деда Мороза. На встречу со сказочным героем пришли сотни горожан.

