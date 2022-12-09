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Толпа Дедов Морозов на улицах города удивила новосибирцев — откуда они взялись

В акции приняли участие 70 Дедов Морозов

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В планах у организаторов провести еще подобные акции

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9 декабря новосибирцы заметили толпу Дедов Морозов, которая гуляла по городу. Как оказалось, такую акцию организовал один из ресторанов итальянской кухни в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».

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Видео: ресторан «Перчини»

— Мы хотели для новосибирцев создать зимнее новогоднее настроение. Поэтому наши Деды Морозы прогулялись по улицам города, были в центре, прокатились на метро, где угощали людей пиццей, а после на электричке съездили в Академгородок, — рассказала НГС бренд-директор «Перчини» Елена Носова.

Как рассказали представители ресторана, всего в акции поучаствовали 70 Дедов Морозов. В планах у организаторов провести еще подобные акции.

Ранее толпа новосибирцев встретила поезд Деда Мороза. На встречу со сказочным героем пришли сотни горожан.

НовосибирскНовый годДеды Морозы
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