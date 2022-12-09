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Аварийные теплотрассы в двух районах Новосибирска отремонтируют лишь в 2023 году

Общая протяженность ремонтируемого участка — 834 метра

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В конце года на этих участках произошли массовые отключения из-за аварии на трубопроводе

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Проблемные участки трубопровода в Ленинском и Дзержинском районах отремонтируют лишь летом 2023 года. Об этом заявил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

— Мы приняли решение в межотопительный период переложить две теплосети, на которых проявились неоднократные дефекты с начала этого отопительного сезона. Планируем заменить участок теплосети по улице Серафимовича протяженностью 534 метра, а также участок теплосети по улице Королева протяженностью 300 метров, — заявил Андрей Колмаков.

Напомним, 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска из-за прорыва теплотрассы без отопления остались 14 тысяч человек. В 25-градусный мороз тепла лишились 94 объекта.

А уже 30 ноября авария на теплотрассе произошла на улице Серафимовича в Ленинском районе. Тогда без отопления остались 24 жилых дома, детский сад № 242, Новосибирский клинический центр крови и четыре административных здания.

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