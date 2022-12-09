Алтайский суд оставил в силе приговор экс-председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной

Апелляционный суд в Алтайском крае оставил без изменения приговор для экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Ее признали виновной в превышении полномочий, дали 3 года условно и лишили права занимать должности во власти на 2 года.
— Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставил приговор без изменения, — сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что в июле 2018 года Шатовкина получила материалы уголовного дела о мошенничестве в региональном управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Его руководство силовики заподозрили в махинациях с поставками оргтехники на сумму более 4,5 миллиона рублей.
Шатовкина поручила своему помощнику отправить документы в правительство Новосибирской области. Впоследствии материалы дела обнаружили у одного из фигурантов — замруководителя управления по обеспечению деятельности мировых судей Сергея Соколова. Правоохранители уверены, что действия Шатовкиной помогли подозреваемым уничтожить доказательства совершения преступления.
Центральный суд Барнаула признал ее виновной. Защита Шатовкиной подала апелляцию, но суд на Алтае оставил приговор в силе. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ).
В июне 2020 года Сергея Соколова приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно по делу о растрате. Начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова осудили на 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.