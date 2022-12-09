Алтайский суд оставил в силе приговор экс-председателю Новосибирского облсуда Шатовкиной

В июне 2020 года Сергея Соколова приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно по делу о растрате. Начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова осудили на 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.

