«Отталкивался одной ногой»: утка вмерзла в лед на реке Иня — инспектору пришлось искать лодку, чтобы ее спасти

На реке Иня госинспектор Минприроды Новосибирской области спас вмерзшую в лед утку — для этого ему пришлось найти лодку.
Инцидент произошел вчера, 8 декабря. За помощью обратилась местная жительница, которая подкармливает местных уток в районе СНТ «Иня-2» села Новолуговое Новосибирского района.
— Не располагая лодкой, я всё же ее отыскал и вернулся к реке. Отталкиваясь одной ногой ото льда, я смог добраться до полыньи и забрать утку, освободив ее изо льда. Отогреется и будет выпущена, — цитирует пресс-служба Минприроды НСО Константина Спольника, государственного инспектора отдела охраны животного мира.
С птицей всё хорошо. Она не ранена.
В прошлом году жители устроили масштабную операцию ради спасения другой замерзшей утки на реке Иня в микрорайоне Весенний.