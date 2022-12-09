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«Отталкивался одной ногой»: утка вмерзла в лед на реке Иня — инспектору пришлось искать лодку, чтобы ее спасти

О помощи попросила местная жительница

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Птица попала в ледяной плен

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На реке Иня госинспектор Минприроды Новосибирской области спас вмерзшую в лед утку — для этого ему пришлось найти лодку.

Инцидент произошел вчера, 8 декабря. За помощью обратилась местная жительница, которая подкармливает местных уток в районе СНТ «Иня-2» села Новолуговое Новосибирского района.

— Не располагая лодкой, я всё же ее отыскал и вернулся к реке. Отталкиваясь одной ногой ото льда, я смог добраться до полыньи и забрать утку, освободив ее изо льда. Отогреется и будет выпущена, — цитирует пресс-служба Минприроды НСО Константина Спольника, государственного инспектора отдела охраны животного мира.

С птицей всё хорошо. Она не ранена.

В прошлом году жители устроили масштабную операцию ради спасения другой замерзшей утки на реке Иня в микрорайоне Весенний.

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ЛедСпасениеУткаМинприроды Новосибирской области
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