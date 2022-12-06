«Обещал прийти помочь»: в Новосибирске пропал 59-летний мужчина

В Новосибирске ищут
Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, первыми на пропажу мужчины обратили внимание его соседи.
— Соседи обратили внимание, что мужчины как-то нет, не видят. Затем знакомая заволновалась, потому что он обещал прийти помочь, а обычно свои обещания сдерживал, — сообщила специалист.
По словам руководителя поискового отряда, по месту жительства мужчины приехали его родные. Там они никого не обнаружили, после чего решили обратиться за помощью. Рост Валерия Денисова — 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие.
— На данный момент проверили больницы, морги. ДТП, ЧП, никаких событий, связанных с этим человеком, не происходило. Занимаемся распространением ориентировки в сети Интернет, — рассказала Алеся Яблонских.
Отметим, 2 декабря в Новосибирске нашли живым