СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 62.18
eur 65.52
Тема дняЛДС подключили к системе энергоснабжения
Все новости
Все новости

«Обещал прийти помочь»: в Новосибирске пропал 59-летний мужчина

Местонахождение Валерия Денисова неизвестно с 18 ноября

187

Первыми на пропажу мужчины обратили внимание его соседи

Поделиться

В Новосибирске ищут 59-летнего Валерия Денисова, который пропал в Октябрьском районе города. Местонахождение сибиряка неизвестно с 18 ноября этого года.

Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, первыми на пропажу мужчины обратили внимание его соседи.

— Соседи обратили внимание, что мужчины как-то нет, не видят. Затем знакомая заволновалась, потому что он обещал прийти помочь, а обычно свои обещания сдерживал, — сообщила специалист.

По словам руководителя поискового отряда, по месту жительства мужчины приехали его родные. Там они никого не обнаружили, после чего решили обратиться за помощью. Рост Валерия Денисова — 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие.

— На данный момент проверили больницы, морги. ДТП, ЧП, никаких событий, связанных с этим человеком, не происходило. Занимаемся распространением ориентировки в сети Интернет, — рассказала Алеся Яблонских.


Отметим, 2 декабря в Новосибирске нашли живым 14-летнего мальчика. Подросток исчез 21 ноября.

По теме

Поиск человекаПропал человекЛизаАлерт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2