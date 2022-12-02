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В работе сайта 2ГИС произошел сбой

Приложение на телефонах работает нормально

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Сайт 2ГИС перестал работать. Это заметили жители Новосибирска утром 2 декабря.

При поисках 2ГИС через браузер сайт долго грузится и выдает ошибку 502.

Сайт показывает ошибку

Сайт показывает ошибку

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Приложение 2ГИС продолжает работать и выполняет все запросы. В официальном телеграм-канале 2ГИС информации о сбое нет. Мы также направили запрос в пресс-службу компании. Ответа на момент публикации не было.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дубль ГИС» зарегистрировано в Новосибирске в 2004 году. В 2021 году выручка компании составила 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 393,6 миллиона.

В сентябре этого года приложение 2ГИС, разработанное в Новосибирске, удалили из сервиса AppStore.

Жители Новосибирска 7 ноября пожаловались на проблемы в работе сервиса онлайн-регистрации авиакомпании S7 Airlines. По словам читателей НГС, при попытке зайти в сервис появляется сообщение об ошибке.

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