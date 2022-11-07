У сервиса онлайн-регистрации авиакомпании
S7 Airlines произошел сбой в работе
При попытке зарегистрироваться через сервис возникает ошибка
Жители Новосибирска 7 ноября пожаловались на проблемы в работе сервиса онлайн-регистрации авиакомпании
— Пришлось регистрироваться в аэропорту. Уже когда долетела, в приложении отобразилось, что полет завершен, однако мили так и не начислили, — сообщила читательница НГС.
В контактном центре S7 Airlines подтвердили информацию о неполадках.
— Сервис онлайн-регистрации временно ограничен. Лучшим способом в сложившейся ситуации является прохождение регистрации в аэропорту. Регистрация на стойке занимает немного времени. Мы рекомендуем вам пораньше приехать в аэропорт, — сообщили в компании.
Журналисты НГС обратились в пресс-службу S7 Airlines. В организации пообещали прокомментировать ситуацию позже.
S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. Компания основана в 2005 году. 49,93% ее акций принадлежат Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 526 человек. Выручка за прошлый год составила
В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» также произошел сбой в работе. При попытке заказать машину через мобильное приложение всплывали сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».