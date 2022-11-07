У сервиса онлайн-регистрации авиакомпании S7 Airlines произошел сбой в работе

Жители Новосибирска 7 ноября пожаловались на проблемы в работе сервиса онлайн-регистрации авиакомпании S7 Airlines . По словам читателей НГС, при попытке зайти в сервис появляется сообщение об ошибке.



— Пришлось регистрироваться в аэропорту. Уже когда долетела, в приложении отобразилось, что полет завершен, однако мили так и не начислили, — сообщила читательница НГС.

