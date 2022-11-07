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У сервиса онлайн-регистрации авиакомпании S7 Airlines произошел сбой в работе

При попытке зарегистрироваться через сервис возникает ошибка

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В пресс-службе S7 Airlines подтвердили информацию о неполадках

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Жители Новосибирска 7 ноября пожаловались на проблемы в работе сервиса онлайн-регистрации авиакомпании S7 Airlines. По словам читателей НГС, при попытке зайти в сервис появляется сообщение об ошибке.

— Пришлось регистрироваться в аэропорту. Уже когда долетела, в приложении отобразилось, что полет завершен, однако мили так и не начислили, — сообщила читательница НГС.

В контактном центре S7 Airlines подтвердили информацию о неполадках.

— Сервис онлайн-регистрации временно ограничен. Лучшим способом в сложившейся ситуации является прохождение регистрации в аэропорту. Регистрация на стойке занимает немного времени. Мы рекомендуем вам пораньше приехать в аэропорт, — сообщили в компании.

Журналисты НГС обратились в пресс-службу S7 Airlines. В организации пообещали прокомментировать ситуацию позже.

S7 Group — крупнейшая частная авиагруппа России. Компания основана в 2005 году. 49,93% ее акций принадлежат Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 526 человек. Выручка за прошлый год составила 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,8 миллиарда.

В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» также произошел сбой в работе. При попытке заказать машину через мобильное приложение всплывали сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».

— Онлайн-регистрация на рейсы S7 Airlines сейчас уже доступна в десятках аэропортов страны. Могут быть точечные сбои, каждый такой случай авиакомпания разбирает индивидуально и работает над устранением причин ошибки. Если пассажир столкнулся с проблемой во время онлайн-регистрации, просим рассказать о ней в Контактный центр S7 Airlines, указав номер брони, время попытки регистрации и приложив скриншот ошибки, — сообщили НГС в пресс-службе компаний S7 Airlines.

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