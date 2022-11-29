В Плехановском жилмассиве массово отключили электричество — видео

Вечером 29 ноября в Плехановском жилмассиве произошло аварийное отключение электроснабжения. Видео жилых домов без света опубликовали в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
По данным муниципального портала Новосибирска, аварийное отключение электричества было зафиксировано в 13 домах на территории жилмассива.
— Аварийное отключение. Начало отключения — 29.11.2022, 18:30:00, конец отключения — 29.11.2022, 20:00:00, — указано в сообщении.
Отключения наблюдались в домах на улицах Селезнева и Партизанской в Дзержинском районе Новосибирска, на улицах Романова и Фрунзе в Центральном районе города, а также на некоторых улицах в Заельцовском районе. Сейчас на карте города отсутствует информация об аварийных отключениях электроснабжения.
Накануне в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. В результате повреждения трубопровода тепла лишились 93 дома, в контур отключения попали детсады и медучреждения.