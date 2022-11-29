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В Плехановском жилмассиве массово отключили электричество — видео

Аварийные отключения наблюдались в четырех районах города

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По данным муниципального портала Новосибирска, сейчас на карте города отсутствует информация об аварийных отключениях электроснабжения

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Вечером 29 ноября в Плехановском жилмассиве произошло аварийное отключение электроснабжения. Видео жилых домов без света опубликовали в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По данным муниципального портала Новосибирска, аварийное отключение электричества было зафиксировано в 13 домах на территории жилмассива.

— Аварийное отключение. Начало отключения — 29.11.2022, 18:30:00, конец отключения — 29.11.2022, 20:00:00, — указано в сообщении.

Вечером десятки домов остались на несколько часов без света

Вечером десятки домов остались на несколько часов без света

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Отключения наблюдались в домах на улицах Селезнева и Партизанской в Дзержинском районе Новосибирска, на улицах Романова и Фрунзе в Центральном районе города, а также на некоторых улицах в Заельцовском районе. Сейчас на карте города отсутствует информация об аварийных отключениях электроснабжения.

Накануне в Дзержинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. В результате повреждения трубопровода тепла лишились 93 дома, в контур отключения попали детсады и медучреждения.

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ЭлектричествоЭлектроснабжениеПлехановский жилмассив
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