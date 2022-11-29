Трансфер для перелетов в страны Азии: из Новосибирска запустят первые прямые рейсы в столицу Монголии

Авиакомпания «Аэро Монголия» с 1 декабря начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в столицу Монголии Улан-Батор.
Самолеты из Новосибирска будут летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Улан-Батора — по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer-145, отметили в пресс-службе Толмачево.
Пресс-секретарь новосибирского аэропорта Олеся Верба сообщила NGS.RU, что прямых рейсов в этом направлении раньше не было. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Билеты пока не появились в продаже, их цена неизвестна.
Также в новосибирском аэропорту отметили, что полеты в Улан-Батор открывают возможность использовать монгольский аэропорт Чингисхан как трансферный для полетов в Китай, Южную Корею, Японию, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.
Авиакомпания «Аэро Монголия» основана в 2001 году в Монголии. Флот авиакомпании включает в себя 2 самолета Embraer ERJ 145LR и 1 Airbus 319, в начале следующего года запланировано получение нового самолета А320.
25 ноября авиакомпания «Аэрофлот» задержала свой первый регулярный рейс из Новосибирска в Таиланд. Пассажиры ожидают вылет с 7 часов утра.