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Трансфер для перелетов в страны Азии: из Новосибирска запустят первые прямые рейсы в столицу Монголии

Самолеты полетят в Улан-Батор с 1 декабря

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Рейсов в этом направлении раньше не было

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Авиакомпания «Аэро Монголия» с 1 декабря начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в столицу Монголии Улан-Батор.

Самолеты из Новосибирска будут летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Улан-Батора — по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer-145, отметили в пресс-службе Толмачево.

Пресс-секретарь новосибирского аэропорта Олеся Верба сообщила NGS.RU, что прямых рейсов в этом направлении раньше не было. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Билеты пока не появились в продаже, их цена неизвестна.

Также в новосибирском аэропорту отметили, что полеты в Улан-Батор открывают возможность использовать монгольский аэропорт Чингисхан как трансферный для полетов в Китай, Южную Корею, Японию, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

Авиакомпания «Аэро Монголия» основана в 2001 году в Монголии. Флот авиакомпании включает в себя 2 самолета Embraer ERJ 145LR и 1 Airbus 319, в начале следующего года запланировано получение нового самолета А320.

25 ноября авиакомпания «Аэрофлот» задержала свой первый регулярный рейс из Новосибирска в Таиланд. Пассажиры ожидают вылет с 7 часов утра.

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