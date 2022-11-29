Трансфер для перелетов в страны Азии: из Новосибирска запустят первые прямые рейсы в столицу Монголии

Авиакомпания «Аэро Монголия» с 1 декабря начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в столицу Монголии Улан-Батор.



Самолеты из Новосибирска будут летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Улан-Батора — по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Embraer-145, отметили в пресс-службе Толмачево.