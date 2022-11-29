В полиции объяснили, почему не стали снимать отпечатки пальцев после странного ДТП под Новосибирском

В полиции Новосибирской области объяснили, почему было закрыто странное дело о ДТП в Линево. Также в МВД уточнили, почему не изъяли отпечатки пальцев с кроссовера, который врезался в седан и скрылся с места ДТП.
Авария произошла 9 июля под Новосибирском. Volkswagen Polo Сергея Ковальчука ехал по кольцу в Линево, когда сзади в седан врезался белоснежный кроссовер Mitsubishi Outlander, который тут же уехал дальше. Авария попала на видеокамеры, машину легко нашли, как и ее владелицу. Но женщина заявила, что пока она ходила на базар, ее машину угнал неизвестный, разбил и вернул аккуратно на парковку. Такое объяснение устроило полицейских.
— Отпечатки пальцев из транспортного средства не изымались ввиду большого промежутка между фактом ДТП и обнаружением данного транспортного средства, что являлось бы нецелесообразным, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Административное дело закрыли, а водитель седана не может получить никаких выплат. Мужчине полицейские посоветовали обратиться в суд.
— Установить второго участника ДТП в период проведения административного расследования не представилось возможным. Повторная проверка по данному факту проводиться не будет, в связи с тем, что в соответствии с
Все подробности этой странной истории мы рассказывали ранее. Владелец седана Сергей Ковальчук намерен обратиться с жалобами в прокуратуру.
В полиции также поделились цифрами — сколько виновников ДТП не удалось установить за этот год и за прошлый. В период с января по октябрь 2022 года было зарегистрировано 173 аварии, где водители скрылись с места ДТП, из них были задержаны 125 человек.
В 2021 году в Новосибирской области таких ДТП было 167, а задержанных 120 водителей.
Ранее мы изучали нестандартное ДТП — один автомобиль догнал другой и врезался в него. Казалось бы, чего нестандартного — а вся суть в том, что жертва ни с того ни с сего притормозила перед светофором, который показывал вполне себе разрешенный зеленый свет. Кто в итоге будет виноват — подробнее в нашем материале.