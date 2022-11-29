В полиции объяснили, почему не стали снимать отпечатки пальцев после странного ДТП под Новосибирском

Ранее мы изучали нестандартное ДТП — один автомобиль догнал другой и врезался в него. Казалось бы, чего нестандартного — а вся суть в том, что жертва ни с того ни с сего притормозила перед светофором, который показывал вполне себе разрешенный зеленый свет. Кто в итоге будет виноват — подробнее в нашем материале.

