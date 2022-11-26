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Гуляем по роскошному району советского времени в Новосибирске — блогер показал облезшие дома, фонтаны и подъезд

Василий Баранов отправился гулять по улице Мира

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Микрорайон Расточка постепенно пришел в упадок

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В Новосибирске есть необычный микрорайон с еще сохранившейся роскошной архитектурой советского времени. Блогер и автор телеграм-канала про Новосибирск от первого лица Baranovmovie Василий Баранов прогулялся по Расточке, чтобы показать дома, фонтан и район в целом. Обо всём необычном и интересном — в его колонке.

На этот раз я решил прогуляться по самому депрессивному району — Расточке. У многих микрорайон ассоциируется только с улицей Мира. И правда, в последние годы почти все фасады, выходящие на улицу Мира, привели в порядок, но если пройти вглубь в сторону улицы Бетонная, то вы попадете в новосибирское гетто.

Остановка облицована мозаикой и выглядела бы роскошно, если бы не наклеенные на ней объявления

Остановка облицована мозаикой и выглядела бы роскошно, если бы не наклеенные на ней объявления

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Путешествие началось с того, что я доехал до остановки «Строителей». Это старая советская остановка, облицованная мозаикой, которая сейчас частично превратилась в место, где висят оборванные объявления.

Дома давно не реставрировали

Дома давно не реставрировали

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Перешел дорогу и направился в сторону улицы Бетонной. Ощущение, что этот район бомбили: все фасады разрушены, от хоккейной коробки осталось только немного деревяшек, детские площадки похожи на сцену из фильма ужасов, а вместо беседок здесь сделали чил-зону из кресел и стола, деревья украшены жуткими игрушками, во дворах никого нет.

Неизвестно, заливают ли на хоккейной коробке каток и играют ли здесь дети, потому что из ограждений остались только деревяшки

Неизвестно, заливают ли на хоккейной коробке каток и играют ли здесь дети, потому что из ограждений остались только деревяшки

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Жители микрорайона сами облагородили территорию для отдыха

Жители микрорайона сами облагородили территорию для отдыха

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Мне кажется, что пока я там гулял, местные жители думали, что я ищу закладку. Из хорошего: между домами стоят шикарные елки, и даже здесь стараются поддерживать чистоту.

Во дворах посажены шикарные ели, а на придомовых территориях довольно чисто

Во дворах посажены шикарные ели, а на придомовых территориях довольно чисто

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Я решился зайти в подъезд одного из жилых домов на микрорайоне: внутри он выглядит так же разрушенно, как и снаружи. Удивительно, что на лестничной клетке местные жители сушат вещи.

Почти на каждом этаже есть веревка, где жители могут сушить вещи

Почти на каждом этаже есть веревка, где жители могут сушить вещи

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Пару лет назад в микрорайоне горело здание, но оно так и осталось заброшенным. Интересно, что здание никак не огорожено, сюда может зайти каждый.

Вокруг здания много мусора, а попасть внутрь может любой

Вокруг здания много мусора, а попасть внутрь может любой

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Тут когда-то была арка, но ее убрали и сделали парковку для местных жителей

Тут когда-то была арка, но ее убрали и сделали парковку для местных жителей

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Некоторые здания в микрорайоне привели в порядок, создается необычный контраст рядом с облезшим зданием

Некоторые здания в микрорайоне привели в порядок, создается необычный контраст рядом с облезшим зданием

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Фонтаны все так и заброшены, а могли бы стать прекрасным местом для отдыха. Таких мест с фонтанами здесь много

Фонтаны все так и заброшены, а могли бы стать прекрасным местом для отдыха. Таких мест с фонтанами здесь много

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У каждого района есть плюсы: например, на Расточке построили новый детский сад, а все дома выполнены в одном стиле, даже никто из девелоперов не построил здесь 25-этажный дом, но говорят, что это ненадолго. Скоро Расточку могут застроить новыми домами, а не отреставрируют старые.

Детский сад здесь построили новый, но из общего стиля он выбивается

Детский сад здесь построили новый, но из общего стиля он выбивается

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Как писал НГС в прошлом году, Расточку в последние годы начинают потихоньку сносить. В мэрии рассказали, что аварийный жилищный фонд планируется расселить до 1 сентября 2025 года. На территории Расточки аварийными и подлежащими сносу признаны 19 многоквартирных домов.

Недавно журналист НГС вместе с краеведом прогулялась по исчезающему району Новосибирска, от которого остался всего один квартал. Как перестраивают район, где сообщили о революции, веселились в пивных и жили одни из первых новосибирцев — читайте в нашем репортаже.

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