Гуляем по роскошному району советского времени в Новосибирске — блогер показал облезшие дома, фонтаны и подъезд

В Новосибирске есть необычный микрорайон с еще сохранившейся роскошной архитектурой советского времени. Блогер и автор телеграм-канала про Новосибирск от первого лица Baranovmovie Василий Баранов прогулялся по Расточке, чтобы показать дома, фонтан и район в целом. Обо всём необычном и интересном — в его колонке.
На этот раз я решил прогуляться по самому депрессивному району — Расточке. У многих микрорайон ассоциируется только с улицей Мира. И правда, в последние годы почти все фасады, выходящие на улицу Мира, привели в порядок, но если пройти вглубь в сторону улицы Бетонная, то вы попадете в новосибирское гетто.
Путешествие началось с того, что я доехал до остановки «Строителей». Это старая советская остановка, облицованная мозаикой, которая сейчас частично превратилась в место, где висят оборванные объявления.
Перешел дорогу и направился в сторону улицы Бетонной. Ощущение, что этот район бомбили: все фасады разрушены, от хоккейной коробки осталось только немного деревяшек, детские площадки похожи на сцену из фильма ужасов, а вместо беседок здесь сделали чил-зону из кресел и стола, деревья украшены жуткими игрушками, во дворах никого нет.
Мне кажется, что пока я там гулял, местные жители думали, что я ищу закладку. Из хорошего: между домами стоят шикарные елки, и даже здесь стараются поддерживать чистоту.
Я решился зайти в подъезд одного из жилых домов на микрорайоне: внутри он выглядит так же разрушенно, как и снаружи. Удивительно, что на лестничной клетке местные жители сушат вещи.
Пару лет назад в микрорайоне горело здание, но оно так и осталось заброшенным. Интересно, что здание никак не огорожено, сюда может зайти каждый.
У каждого района есть плюсы: например, на Расточке построили новый детский сад, а все дома выполнены в одном стиле, даже никто из девелоперов не построил здесь 25-этажный дом, но говорят, что это ненадолго. Скоро Расточку могут застроить новыми домами, а не отреставрируют старые.
Как писал НГС в прошлом году, Расточку в последние годы начинают потихоньку сносить. В мэрии рассказали, что аварийный жилищный фонд планируется расселить до 1 сентября 2025 года. На территории Расточки аварийными и подлежащими сносу признаны 19 многоквартирных домов.
Недавно журналист НГС вместе с краеведом прогулялась по исчезающему району Новосибирска, от которого остался всего один квартал. Как перестраивают район, где сообщили о революции, веселились в пивных и жили одни из первых новосибирцев — читайте в нашем репортаже.