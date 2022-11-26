Гуляем по роскошному району советского времени в Новосибирске — блогер показал облезшие дома, фонтаны и подъезд

В Новосибирске есть необычный микрорайон с еще сохранившейся роскошной архитектурой советского времени. Блогер и автор телеграм-канала про Новосибирск от первого лица Baranovmovie Василий Баранов прогулялся по Расточке, чтобы показать дома, фонтан и район в целом. Обо всём необычном и интересном — в его колонке.

На этот раз я решил прогуляться по самому депрессивному району — Расточке. У многих микрорайон ассоциируется только с улицей Мира. И правда, в последние годы почти все фасады, выходящие на улицу Мира, привели в порядок, но если пройти вглубь в сторону улицы Бетонная, то вы попадете в новосибирское гетто.