Пилота частного вертолета оштрафовали на 20 тысяч — он никого не предупредил о полете под Новосибирском

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала пилота частного вертолета Robinson R44 на 20 тысяч рублей. В сентябре он взлетел с посадочной площадки «Мочище».
— Пилотом были допущены нарушения федеральных правил использования воздушного пространства. Он не направил уведомления в органы управления воздушным движением о произведенном вылете. У него отсутствовало разрешение на полет в зонах с установленными ограничениями, — объяснили корреспонденту НГС в новосибирской транспортной прокуратуре.
Мужчина привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Штраф он уже оплатил.
В середине октября двух летчиков оштрафовали за опасные полеты под Новосибирском.