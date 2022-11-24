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Пилота частного вертолета оштрафовали на 20 тысяч — он никого не предупредил о полете под Новосибирском

Мужчину привлекли к административной ответственности

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Штраф пилот уже оплатил

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Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала пилота частного вертолета Robinson R44 на 20 тысяч рублей. В сентябре он взлетел с посадочной площадки «Мочище».

— Пилотом были допущены нарушения федеральных правил использования воздушного пространства. Он не направил уведомления в органы управления воздушным движением о произведенном вылете. У него отсутствовало разрешение на полет в зонах с установленными ограничениями, — объяснили корреспонденту НГС в новосибирской транспортной прокуратуре.

Мужчина привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Штраф он уже оплатил.

В середине октября двух летчиков оштрафовали за опасные полеты под Новосибирском.

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