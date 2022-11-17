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Тема дняНа трассе тягач придавил «Киа Сид»
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«А это еще нормально снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльных пробках

Движение затруднено как на правом, так и на левом берегу города

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Димитровский мост окрасился в красный цвет по двум направлениям движения

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17 ноября Новосибирск сковали вечерние пробки. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов.

Как сообщается в 2ГИС, больше всего движение затруднено на улицах Кирова, Большой и Большевитской. Димитровский мост окрасился в красный цвет по двум направлениям движения. Заторы наблюдаются от Димитровского моста в сторону площади Энергетиков. Там, по данным 2ГИС, произошло ДТП.

В городе произошло не менее 10 ДТП

В городе произошло не менее 10 ДТП

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Пробки также зафиксированы на улице Ватутина, Ипподромской и Сибиряков-Гвардейцев.

— А это еще нормально снег не выпал, — пишет один из пользователей 2ГИС.

Днем 17 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области грузовик придавил хэтчбек «Киа-Сид». После аварии на трассе образовалась пробка.

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