«А это еще нормально снег не выпал»: Новосибирск встал в 9-балльных пробках

17 ноября Новосибирск сковали вечерние пробки. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах города оценивается в 9 баллов.
Как сообщается в 2ГИС, больше всего движение затруднено на улицах Кирова, Большой и Большевитской. Димитровский мост окрасился в красный цвет по двум направлениям движения. Заторы наблюдаются от Димитровского моста в сторону площади Энергетиков. Там, по данным 2ГИС, произошло ДТП.
Пробки также зафиксированы на улице Ватутина, Ипподромской и Сибиряков-Гвардейцев.
— А это еще нормально снег не выпал, — пишет один из пользователей 2ГИС.
Днем 17 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области грузовик придавил хэтчбек «Киа-Сид». После аварии на трассе образовалась пробка.