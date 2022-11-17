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Спецоперация на Украине

Потомственный военный из Бердска погиб в зоне СВО

Мужчине было 34 года, у него остались жена и дети

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Николай Саидов представлен к ордену Мужества посмертно

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Уроженец Бердска Николай Саидов, штурман беспилотной авиации, погиб 6 ноября во время специальной операции. Мужчине было 34 года.

Информацию о смерти мужчины опубликовали на сайте администрации Бердска. В сообщении говорится о том, что Николай Саидов родился 22 декабря 1987 года в семье военного. После окончания школы он поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище. После учебы его распределили в город Алейск Алтайского края.

Николая Саидова пять раз командировали в Сирию, военный участвовал в урегулировании конфликта на границе Таджикистана и Афганистана. Был награжден медалями Суворова и Жукова. Посмертно представлен к ордену Мужества.

— Выражаем соболезнования родным и близким Саидова Николая Николаевича, погибшего при выполнении специальной боевой операции, — говорится на сайте администрации Бердска.

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Церемония прощания состоится 17 ноября с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Ранее наши коллеги поговорили с Алексеем Хабибуллиным, отцом пятерых дочерей, который вернулся со спецоперации после тяжелого ранения. Он рассказал свою историю.

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