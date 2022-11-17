Потомственный военный из Бердска погиб в зоне СВО

Уроженец Бердска Николай Саидов, штурман беспилотной авиации, погиб 6 ноября во время специальной операции. Мужчине было 34 года .



Информацию о смерти мужчины опубликовали на сайте администрации Бердска. В сообщении говорится о том, что Николай Саидов родился 22 декабря 1987 года в семье военного. После окончания школы он поступил в Новосибирское высшее военно-командное училище. После учебы его распределили в город Алейск Алтайского края.

