Потомственный военный из Бердска погиб в зоне СВО

Уроженец Бердска Николай Саидов, штурман беспилотной авиации, погиб
Информацию о смерти мужчины опубликовали на сайте администрации Бердска. В сообщении говорится о том, что Николай Саидов родился
Николая Саидова пять раз командировали в Сирию, военный участвовал в урегулировании конфликта на границе Таджикистана и Афганистана. Был награжден медалями Суворова и Жукова. Посмертно представлен к ордену Мужества.
— Выражаем соболезнования родным и близким Саидова Николая Николаевича, погибшего при выполнении специальной боевой операции, — говорится на сайте администрации Бердска.
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