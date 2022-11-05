«Мы не знаем, что с тобой делать, ты первый, кто пришел живой»: отец пятерых дочерей вернулся с СВО и рассказал, что там происходит

— Сейчас туда едут мобилизованные без боевого опыта, у которых срочной службы, например, был всего год или кто был всего месяц на сборах. За такой короткий срок вообще чему-то можно научить?



— За год можно обучить человека, чтобы он с нуля стал профессионалом, но нужно полностью поменять подход. Главное, чтобы у тех людей, у командиров, было желание этим заниматься не только по бумагам. А если не хотят заниматься, зачем тогда на этом месте сидеть? За зарплату, за льготы? Я считаю, психологи должны работать с людьми, которые хотят служить. Нужна подготовка хотя бы какая-то минимальная, чтобы у человека было представление о том, что ему предстоит, чтобы чувствовал свое оружие, ведь за ним надо ухаживать как за женщиной.

Я у одного там спрашиваю: «Ты оружие давно чистил?» — а он говорит, что не чистил вообще. Отправил его чистить, а он его даже разобрать не может, оружие заклинило. А если бы в бою заклинило? Это такие элементарные вещи, которые сохраняют жизнь не только тебе, но и твоим сослуживцам. Это нужно знать. Вот мобилизация показала, кто есть кто. Кто куда побежал — кто с мамой в военкомат пришел, кто за женой спрятался. Я считаю, вот уехал ты за границу, не возвращайся, тебе и там хорошо.