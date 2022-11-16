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«Монтажер уже расстрелян»: Артемий Лебедев извинился перед экс-губернатором НСО за то, что похоронил его по ошибке

Он перепутал его с бывшим гендиректором завода «Ижмаш» Владимиром Гродецким

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Артемий Лебедев признал, что была ошибка на монтаже

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Артемий Лебедев извинился перед экс-губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким за то, что похоронил его раньше времени. В предыдущем ролике на собственном канале он перепутал его с Владимиром Гродецким — директором оружейного завода, который скончался в 2014 году. В выпуске ошибочно прикрепили фотографию Владимира Городецкого.

— Настало время просить прощения и извиняться. В прошлый раз я рассказывал о промышленнике Гродецком. При этом на монтаже была найдена и использована фотка губернатора Новосибирской области Городецкого. Монтажер уже расстрелян, отправлен на Донбасс и там где-то в окопах защищает Родину и исправляет свои ошибки, — пошутил Артемий Лебедев в своем ютьюб-канале.

В начале октября Артемий Лебедев похвалил новосибирский аэропорт за идею «парящей кровли» в новом терминале. До этого он называл Новосибирск «городом-недоразумением».

Артемий ЛебедевВладимир ГородецкийИзвинения
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