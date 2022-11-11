«Похоронил» Городецкого: блогер Артемий Лебедев перепутал экс-мэра Новосибирска и директора оружейного завода
В видеоролике во время рассказа о бывшем директоре завода блогер прикрепил фотографию экс-мэра Новосибирска
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в выпуске новостей на своем одноименном Youtube-канале перепутал бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого с его тезкой — директором оружейного завода.
В ролике блогер рассказал о Владимире Городецком — бывшем генеральном директоре завода «Ижмаш». Тезка экс-мэра Новосибирска Владимира Городецкого умер в 2014 году, но в видеоролике во время рассказа о бывшем директоре завода Артемий Лебедев прикрепил фотографию бывшего мэра Новосибирска.
— Владимир Городецкий на протяжении 15 лет возглавлял крупнейший концерн по производству стрелкового оружия, свою должность он покинул в 2011 году за срыв государственного оборонзаказа, а через несколько лет скончался, — сказал в ролике Артемий Лебедев и прикрепил фотографию бывшего мэра Новосибирска.
В комментариях к ролику один из подписчиков сообщил блогеру, что тот ошибся:
— Артемий, вы, кажется, взяли не того Городецкого. Которого вы показали — бывший мэр Новосибирска, жив-здоров.
Утром сегодняшнего дня на видеомоменте, где был портрет бывшего мэра Новосибирска, появился квадрат. Блогер исправил ошибку.
В начале октября Артемий Лебедев похвалил новосибирский аэропорт за идею «парящей кровли» в новом терминале. До этого он называл Новосибирск «городом-недоразумением».