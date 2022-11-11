«Похоронил» Городецкого: блогер Артемий Лебедев перепутал экс-мэра Новосибирска и директора оружейного завода

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в выпуске новостей на своем одноименном Youtube-канале перепутал бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого с его тезкой — директором оружейного завода.

В ролике блогер рассказал о Владимире Городецком — бывшем генеральном директоре завода «Ижмаш». Тезка экс-мэра Новосибирска Владимира Городецкого умер в 2014 году, но в видеоролике во время рассказа о бывшем директоре завода Артемий Лебедев прикрепил фотографию бывшего мэра Новосибирска.