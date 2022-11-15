В Новосибирске разработают концепцию сквера на Лазурной — там снесли незаконные гаражи

В Новосибирске обсудят концепцию сквера на улице Лазурной в Октябрьском районе. Как сообщили в мэрии Новосибирска, сейчас там обустроили подход к озеру в будущем сквере на Лазурной в микрорайоне МЖК.
В прошлом году на этом месте снесли незаконные гаражи и приступили к облагораживанию пространства. Из-за того, что разрешение на использование земли — общепит, жители переживали, что вместо обещанного сквера появятся кафе.
— О развитии территории для отдыха горожан у озера на улице Лазурной начали говорить в ноябре прошлого года. После того как районной администрацией был организован снос и вывоз с муниципальной территории более 400 металлических гаражей. Тогда же на образовавшемся пустыре выкорчевали часть сорных кустарников и вывезли около 1200 кубометров мусора, — рассказали в мэрии Новосибирска.
По инициативе местных жителей и депутатов был разработан проект благоустройства входной группы сквера к озеру. Сейчас там установили скамейки для отдыха и урны, вымостили площадку по направлению к озеру.
— В планах на следующий год — привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы. Также необходимо выполнить снос и обрезку деревьев, высадить новые растения и начать благоустройство откоса — спуска к водоему, — сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам директора МКУ «Октябрьское» Андрея Насонова, реализация планов будет зависеть от бюджетного финансирования следующего года, от депутатских средств. Как отмечают в мэрии, в благоустройстве сквера готовы принять участие предприниматели Октябрьского района.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сказала, что в Центральном парке скоро появятся бесплатные туалеты.