В Новосибирске разработают концепцию сквера на Лазурной — там снесли незаконные гаражи

В Новосибирске обсудят концепцию сквера на улице Лазурной в Октябрьском районе. Как сообщили в мэрии Новосибирска, сейчас там обустроили подход к озеру в будущем сквере на Лазурной в микрорайоне МЖК.

В прошлом году на этом месте снесли незаконные гаражи и приступили к облагораживанию пространства. Из-за того, что разрешение на использование земли — общепит, жители переживали, что вместо обещанного сквера появятся кафе.