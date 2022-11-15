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Тема дняПожар и скандал в вузе
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Когда везде будет хорошая связь и интернет? Как борются с хакерами? Задай свой вопрос самому молодому министру НСО

Сергей Цукарь ответит на вопросы читателей НГС

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Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь ответит на вопросы жителей города в прямом эфире НГС. Он пройдет в официальной группе сайта в соцсети «ВКонтакте».

Когда в каждом населенном пункте региона появится устойчивая, качественная связь и интернет? Импортозамещение в цифровой сфере — что могут предложить российские компании? Происходили ли в Новосибирской области массовые утечки персональных данных?

Эфир состоится 17 ноября в 10:00.

Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму.

В конце октября система «Электронная школа» подверглась кибератаке в Новосибирской области. Временно к сайту с электронными дневниками ограничили доступ.

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