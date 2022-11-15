Когда везде будет хорошая связь и интернет? Как борются с хакерами? Задай свой вопрос самому молодому министру НСО

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь ответит на вопросы жителей города в прямом эфире НГС. Он пройдет в официальной группе сайта в соцсети «ВКонтакте».
Когда в каждом населенном пункте региона появится устойчивая, качественная связь и интернет? Импортозамещение в цифровой сфере — что могут предложить российские компании? Происходили ли в Новосибирской области массовые утечки персональных данных?
Эфир состоится 17 ноября в 10:00.
Вы можете прислать свой вопрос заранее через форму.
В конце октября система «Электронная школа» подверглась кибератаке в Новосибирской области. Временно к сайту с электронными дневниками ограничили доступ.