Одолели спам-звонки. Разбираемся, как от них избавиться и откуда берут наши номера

Откуда берут номера?

Как правило, люди сами оставляют персональные данные, в том числе и в интернете. Об этом рассказал заведующий кафедрой комплексной защиты информации ОмГТУ Павел Ложников.

— Например, это регистрация на различных сервисах, таких как интернет-магазины, туристические сервисы, регистрации на мероприятия и так далее. Понятно, что эти сервисы дают вам определенные гарантии, но они могут быть подвержены атакам. Следовательно, данные могут уйти. А еще они могут уйти из-за деятельности недобросовестных сотрудников внутри компании — инсайдеров, — сказал специалист.

