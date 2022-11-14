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Проблема

Одолели спам-звонки. Разбираемся, как от них избавиться и откуда берут наши номера

Приводим несколько действенных способов

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Нет людей, которым бы не звонили со спам-номеров

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Вам поступает телефонный звонок. Кто это? Неизвестный номер. Вы решаете ответить, но спустя секунды начинаете об этом жалеть. Вероятно, вы услышали молчание в трубке или моментальный сброс. Может быть, кто-то решил навязать вам бесполезную услугу. Еще есть творческий вариант: очередной «сотрудник службы безопасности банка» хочет содрать с вас денег. Навязчивые звонки раздражают — и с каждым разом всё сильнее. NGS55.RU со специалистами из сферы IT разобрался, как наши номера попадают в руки сомнительных организаций и как бороться со спам-звонками.

Откуда берут номера?

Как правило, люди сами оставляют персональные данные, в том числе и в интернете. Об этом рассказал заведующий кафедрой комплексной защиты информации ОмГТУ Павел Ложников.

— Например, это регистрация на различных сервисах, таких как интернет-магазины, туристические сервисы, регистрации на мероприятия и так далее. Понятно, что эти сервисы дают вам определенные гарантии, но они могут быть подвержены атакам. Следовательно, данные могут уйти. А еще они могут уйти из-за деятельности недобросовестных сотрудников внутри компании — инсайдеров, — сказал специалист.

Стоит упомянуть и организации, которые обрабатывают ваши персональные данные в своих информационных системах: к таким, например, относятся ваш работодатель или различные госучреждения. Там также бывают инсайдеры, которые, желая немного разбогатеть, могут забрать информацию с собой.

— Вы должны понимать, что персональные данные сегодня продаются. Они стоят денег. Купить базы данных вы можете в дарквебе, в том числе и свежие базы. Мы подписываем кучу всяких соглашений о предоставлении персональных данных. Эти соглашения, как правило, никто внимательно не читает. Операторы персональных данных оставляют право обмениваться вашими персональными данными с какими-либо государственными институтами. Обычно это налоговая инспекция, государственные фонды и так далее, — отметил Павел Ложников.

Организации обещают защищать ваши персональные данные, но это им не всегда удается

Организации обещают защищать ваши персональные данные, но это им не всегда удается

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Разумеется, много персональных данных хранится в банках и в базах операторов сотовой связи. По словам специалиста, как только ваши данные уходят за периметр организации, которая обещала держать их под защитой, ответственность начинает размываться. Как следствие, это может привести к утечкам данных.

— Находятся люди, которые готовы подзаработать на продаже этой информации и в таких организациях. У вас могут быть очень хорошие настройки по защите внутри компании, но здесь возникает и человеческий фактор. Да, бывает так, что невозможно из компании вытащить информацию, чтобы не оставить следов, это вопрос внутреннего расследования. Но ни один оператор связи или банк не вытащит в [публичное поле] эту информацию, сказав, что у них [подобное случилось]. Это репутационные потери. Внутренний конфликт будет улажен внутри, — сказал специалист.

Руководитель Центра развития компетенций по информационной безопасности «АМИТЭКС» Анна Митрохина добавила, что утечки баз данных происходят ежедневно. По ее словам, зачастую сливы идут с незащищенных интернет-порталов.

— Есть определенные ресурсы, по которым отслеживаются эти утечки. И, соответственно, эти сливы происходят на незащищенных порталах, где при регистрации вы оставляете свой номер телефона. И когда сливается база номеров, ее начинают использовать для своих целей либо мошенники, либо рекламные агенты, либо конкуренты [компании, чью базу слили].

Как бороться со спамом?

В первую очередь, чтобы не стать жертвой надоедливого спамера или телефонного мошенника, нужно менять мышление, считают специалисты. Заведующий кафедрой комплексной защиты информации ОмГТУ Павел Ложников пояснил, что, когда человеку поступает звонок с незнакомого номера, он должен быть всегда насторожен.

— У пользователя, который подвергается такому воздействию, должно быть понимание: мы живем в таком мире, когда доверять подобным звонкам по умолчанию нельзя. Людям свойственно доверять друг другу при очном общении, но при звонках, когда вы человека визуально не видите, этого делать не стоит. И этот триггер у большинства населения еще не сработал в голове. Вы должны критически подходить к этой информации. К любому звонку, который поступил с незнакомого номера. Кстати, как следствие, людям старшего поколения можно рекомендовать не брать трубку, когда звонит незнакомый номер.

Допустим, вы осознали (или знали давно), что к звонку с незнакомого номера нужно относиться настороженно. Как можно бороться со спам-звонками?

Точечно — в черный список

Вы можете заблокировать конкретный спам-номер, который вас потревожил. Конечно, назвать идеальным этот метод нельзя, ведь зачастую звонки поступают с разных номеров. С другой стороны, эта мера как минимум полезна тем, что позвонивший вам номер больше никогда вас не побеспокоит. Что необходимо сделать? Для этого на вашем смартфоне нужно зайти в журнал звонков, выбрать нужный номер и нажать «Заблокировать».

Функция «Заблокировать» находится справа снизу, но у вас она может располагаться в другом месте

Функция «Заблокировать» находится справа снизу, но у вас она может располагаться в другом месте

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Здесь же стоит сказать о том, что в интернете существуют специальные сайты, где люди оставляют отзывы о звонивших номерах и ставят им оценки. Среди таких порталов: «Кто-звонит.рф», Spravportal.ru и другие. Так вы лучше сможете понять, с кем имели дело. Соответственно, принять решение о блокировке будет проще.

Блокировка всех неизвестных номеров

Еще один практический способ весьма прост: в настройках телефона вы можете заблокировать звонки, которые поступают со всех неизвестных номеров. Такая функция есть едва ли не в каждом современном смартфоне. Это наверняка поможет избавиться от спама, но есть один нюанс, о котором стоит помнить. В таком случае до вас не сможет дозвониться человек, которого нет в вашем списке контактов. В жизни всякое бывает, но решать в итоге вам.

Алгоритм следующий: зайдите в «Контакты», а затем в «Настройки». Функция блокировки номеров обычно располагается там

Алгоритм следующий: зайдите в «Контакты», а затем в «Настройки». Функция блокировки номеров обычно располагается там

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В некоторых смартфонах есть более щадящая функция: заблокировать номера, которые начинаются или заканчиваются определенным алгоритмом цифр. Например, автору любят названивать спам-номера, которые начинаются с московских цифр +7 495, хотя весточек из российской столицы он не ждет.

Приложения в помощь

В современных телефонах существует встроенное приложение для борьбы со спамом, которое отмечает номера с сомнительной историей. Кроме того, в смартфонах есть функция «Фильтровать спам-вызовы». Вот что о ней говорят в поддержке Google: «Чтобы спам-звонки на телефоне блокировались, включите функцию "Фильтровать спам-вызовы". Вы не будете получать уведомления о пропущенных вызовах и голосовых сообщениях, однако отфильтрованные вызовы появятся в журнале звонков и вы сможете проверить голосовую почту».

Найти приложение вы можете, зайдя в журнал звонков, а затем — в «Настройки».

Пример работы встроенного приложения. Как только его включили, спам-звонки стали автоматически блокироваться. Но в журнале звонков они продолжают отображаться

Пример работы встроенного приложения. Как только его включили, спам-звонки стали автоматически блокироваться. Но в журнале звонков они продолжают отображаться

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О приложениях, которые помогают бороться с навязчивыми звонками, рассказали и наши спикеры. Руководитель Центра развития компетенций по информационной безопасности «АМИТЭКС» Анна Митрохина пояснила, что речь идет о специальных программах, которые способны определять входящие номера.

— В борьбе со спамом помогают приложения, которые автоматически определяют номера. Например, определители номера от «Яндекса», «Тинькофф» или Сбербанка. В приложениях можно менять настройки политики. И когда вам будут звонить такие номера, вы будете видеть их с пометкой, что это спам или мошенники. Можно вообще их заглушить, и тогда вам будут звонить только проверенные, одобренные и сохраненные в вашем справочнике номера, — пояснила Анна Митрохина.

— Это дополнительная мера: вы видите, что у вас подсвечен этот номер. Вы можете не отвечать, а можете взять трубку и послушать, что вам предлагают, — добавил заведующий кафедрой комплексной защиты информации ОмГТУ Павел Ложников.

Среди популярных программ, которыми пользуются люди, можно выделить Truecaller, определитель номеров от «Яндекс» и Who Calls от «Лаборатории Касперского». Вы можете пользоваться и другим приложением, но, выбирая его, всегда смотрите на репутацию разработчика.

Так выглядит приложение Who Calls от «Лаборатории Касперского». Вы можете настроить его так, чтобы все входящие спам-звонки автоматически блокировались. В приложении, как и во многих других, есть платные услуги

Так выглядит приложение Who Calls от «Лаборатории Касперского». Вы можете настроить его так, чтобы все входящие спам-звонки автоматически блокировались. В приложении, как и во многих других, есть платные услуги

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Специалист подчеркнул, что, защитив себя, необходимо подумать и о близком окружении. Особенно это касается старшего поколения, так как эта категория людей более доверчива.

— Этим людям свойственно доверять и сострадать, и на них отыгрываются чаще всего. Когда на них отыграются, это коснется и вас. Им нужно будет помогать, в том числе финансово и психологически. Поэтому, пожалуйста, посвятите всех старших родственников. Им тоже нужно поставить эти приложения и провести инструктаж, — посоветовал Павел Ложников.

Что предлагают операторы сотовой связи?

Крупные операторы сотовой связи — МТС, Tele2, «МегаФон» и другие — также предлагают своим абонентам услуги защиты от спама. Пользователи оператора Tele2 могут подключить услугу «Антиспам для звонков», в МТС работает инструмент «Базовая защита от спам-звонков», а абоненты «МегаФона» могут пользоваться виртуальным секретарем «Евой». Эти опции бесплатны. По своей сути они схожи с приложениями, которые определяют номера.

Кроме того, операторы предлагают и платные инструменты борьбы со спам-звонками. Например, в МТС существует услуга «Защитник» (неделя бесплатно, а далее — 3 рубля в день). При ней все входящие номера сверяются со спам-базой и информация о заблокированных вызовах приходит абоненту в SMS-сообщении.

Пользователи Tele2 могут найти услугу «Антиспам для звонков» в настройках приложения оператора

Пользователи Tele2 могут найти услугу «Антиспам для звонков» в настройках приложения оператора

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Часто бывает так, что операторы сотовой связи сами навязывают услуги своим абонентам. Руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» Tele2 Александр Паньков сказал, что при желании от таких звонков можно отказаться.

— По поводу собственных звонков оператора — это делается очень просто. Вы обращаетесь в службу поддержки, отказываетесь от получения рекламных звонков и рекламных сообщений. Это абсолютно стандартная процедура, — пояснил Александр Паньков.

Что можно сделать еще?

В пресс-службах операторов сотовой связи «МегаФон» и Tele2 порекомендовали сообщать основной номер только в случаях крайней необходимости.

— Это поможет сократить количество смс-спама и звонков от мошенников, рекламных роботов и организаций, которые могут использовать ваши данные в своих целях. Для регистрации в программах лояльности, размещения объявлений, связи со службами доставки, интернет-магазинами и малознакомыми людьми лучше использовать другую сим-карту или, например, подключить к своей основной дополнительный номер, — пояснили в «МегаФоне».

— Хорошим вариантом может стать второй номер, на котором можно установить запрет на прием входящих вызовов. SMS с кодами для входа или подтверждения действий при этом будут приходить. Это поможет сократить количество спам-звонков, но не гарантирует их прекращение, — добавили в Tele2.

Руководитель Центра развития компетенций по информационной безопасности «АМИТЭКС» Анна Митрохина предложила еще один способ борьбы со спамом — полную смену номера.

— Если вас одолевают спам-звонки, рассылки и так далее и вы используете ваш номер достаточно давно, то нужно выделить период для перехода на новый номер. Оповестить близких друзей и родственников о том, что вы меняете его, поставить на две недели-месяц переадресацию вызовов — в том случае, если ваш основной номер, куда приходит спам, отключен. Обычно это помогает, — сказала специалист.

Мнение юриста

Председатель исполнительного комитета омского отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова рассказала, считаются ли законными спам-звонки и имеет ли человек право от них отказаться.

— Спам-звонки могут считаться спам-звонками, если человек, которому звонят, не давал согласия на такие звонки. Если при оформлении какой-либо дисконтной карты либо покупки в интернете вы дали согласие на подобные звонки или рассылку, то, соответственно, эти звонки являются законными. Но если вам звонят из компании и предлагают услуги или товары, а вы на это не давали согласие, то это будет считаться спамом. Здесь есть нарушение законодательства «О рекламе», «О связи» и «О персональных данных».

По словам специалиста, в этой области исполнение законодательства контролирует Федеральная антимонопольная служба.

— Жалобу можно направить именно туда. Но есть обязательное условие: нужно узнать, кто именно является автором этого спам-звонка. То есть, когда вам звонят, обязательно запомните компанию, фамилию и имя звонящего, если это возможно. В жалобе обязательно укажите ваш номер телефона и номер звонящего, когда это произошло, укажите примерный текст, с которым вам позвонили. Соответственно, попросите привлечь к ответственности за такие неправомерные и надоедливые звонки.

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