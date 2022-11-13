В Кировском районе Новосибирска срубят аварийные деревья — смотрим адреса
Работы проведут за 1,1 миллиона рублей
В Новосибирске объявили аукцион на снос аварийных деревьев в Кировском районе города. За выполнение работ готовы заплатить свыше 1,1 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Кировское». Аукцион объявили 12 ноября.
В документах указано, что в рамках контракта победитель аукциона проведет снос и омолаживающую обрезку деревьев. В списке указаны такие породы деревьев, как клен, тополь, ясень, черемуха, береза и другие.
— При оказании услуг по обрезке и сносу деревьев в городских условиях требуется обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные услуги не оказывать при неблагоприятных метеорологических условиях, — сообщается в документах.
Работы проведут у домов на улицах Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Оловозаводской и других. Планируется провести санитарную обрезку и снос деревьев на улице Зорге от ул. Громова до Полевой. Смотрим карту.
Выполнить снос деревьев необходимо до 12 декабря этого года. Приступить к работам планируется с даты заключения контракта.
В июле 2022 года в Новосибирске в Нарымском сквере на 9-летнего ребенка упало аварийное дерево. По факту происшествия в отношении директора новосибирского МУП «Горзеленхоз» Натальи Цветковой возбуждено уголовное дело. Материалы дела направили в суд.