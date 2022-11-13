В Кировском районе Новосибирска срубят аварийные деревья — смотрим адреса

В Новосибирске объявили аукцион на снос аварийных деревьев в Кировском районе города. За выполнение работ готовы заплатить свыше 1,1 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Кировское». Аукцион объявили 12 ноября.



В документах указано, что в рамках контракта победитель аукциона проведет снос и омолаживающую обрезку деревьев. В списке указаны такие породы деревьев, как клен, тополь, ясень, черемуха, береза и другие.

