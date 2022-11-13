«Я просто не смогла сдержать эмоций»: новосибирцев лишили одного из лучших мест для прогулок — там начали стройку

Не могу спокойно смотреть, как зоопарк строит забор, закрывающий проход в Заельцовский бор со стороны дендропарка. Известно, что зоопарк строит вольеры для животных, но почему так?



Я не знаю, законно это или нет, но забор уходит прямо в реку 2-ю Ельцовку, и к реке не подойти. Насколько я знаю, у нас в законодательстве прописано, что нельзя перегораживать реки: люди должны иметь возможность пройти к берегу.

И дело даже не в реке — перегородили единственный пологий путь к мостику, по которому проходят тысячи людей. Попасть из нашего района к лесу у базы «Локомотив» можно только через него — либо нужно объезжать по дороге через Заельцовский парк, но это уже другая история.