«Я просто не смогла сдержать эмоций»: новосибирцев лишили одного из лучших мест для прогулок — там начали стройку
В дендропарке начали строить вольеры для зоопарка — они мешают пройти через мост и превратили прогулки в экстрим
В Новосибирске не так много мест для прогулок: скверы можно пересчитать по пальцам, а большие парки — почти что роскошь. В Заельцовском районе достопримечательность — дендропарк (или местный ботсад), который граничит с зоопарком и Заельцовским парком. Летом на этой территории началась стройка — земля принадлежит зоопарку, который ставит на своей территории вольеры для африканских животных. Постоянные посетители дендропарка возмущены, потому что теперь не могут пройти даже к единственному мостику, который ведет к городской лыжне. Своими наблюдениями и эмоциями поделилась жительница Заельцовского района Татьяна Фатеева. Далее — от первого лица.
Не могу спокойно смотреть, как зоопарк строит забор, закрывающий проход в Заельцовский бор со стороны дендропарка. Известно, что зоопарк строит вольеры для животных, но почему так?
Я не знаю, законно это или нет, но забор уходит прямо в реку 2-ю Ельцовку, и к реке не подойти. Насколько я знаю, у нас в законодательстве прописано, что нельзя перегораживать реки: люди должны иметь возможность пройти к берегу.
И дело даже не в реке — перегородили единственный пологий путь к мостику, по которому проходят тысячи людей. Попасть из нашего района к лесу у базы «Локомотив» можно только через него — либо нужно объезжать по дороге через Заельцовский парк, но это уже другая история.
Пешеходы и прогулки — это одно. Там дети на ватрушках катаются. Скандинавская ходьба, лыжный спорт, велоспорт, легкая атлетика (бег), ледолазание, альпинизм, ездовой спорт (катание на собачьих упряжках) — это виды спорта, для которых спортсменам-любителям очень нужен этот проход.
Был велопарк для экстремалов, которые они построили сами. Люди занимались прыжками, отрабатывали трюки. Этот велопарк теперь тоже перегородили, хотя кому они мешали? Молодые ребята, адреналин — это явно лучше, чем закладки искать.
Отдельный момент — пенсионеры. Рядом дом престарелых, да и просто очень много пожилых людей, для которых прогулка в дендропарке — важная часть жизни, возможность отдохнуть от шумного города и спокойно побродить вдали от транспорта. Бабушки и дедушки идут с палочками, им преодолеть крутой спуск нереально — да и просто опасно.
Вообще, если посчитать, сколько людей там ходит, это будут тысячи, причем зимой и летом. Сейчас мы шли, и я не смогла сдержать эмоций: смотрю, бабушка стоит наверху с палочками и просто не может спуститься, не понимает, что ей теперь делать. Она уперлась в этот забор, а обойти его — экстрим, тем более дорожки обледенели.
Впереди зима, и непонятно, как теперь на лыжах из дендропарка идти к городской лыжне. Недавно узнала, что еще и скейтборд-парк за оперным хотят убрать. Такое ощущение, будто это какой-то заговор властей против любительского спорта.
Нужно было подумать, правильно рассчитать и учесть потребности не только зоопарка. Чтобы не было таких проблем, достаточно было сделать забор на два метра дальше — тогда проход бы остался. Возможно, всё это правильно и законно по бумажкам, но о людях никто не подумал.