«Теряем 140 тысяч в сутки»: владелец здания выгнал пекарню, заперев оборудование на миллионы в цеху в Новосибирске

— Арендодатель нашего цеха выгнал ночью наших сотрудников и опечатал помещение, сменил замки, поставил помещение под свою охрану. Попасть в него не можем, оборудование на несколько миллионов вывезти не можем! Полиция не помогает никак, друг на друга нас кидают. При этом признают, что он действует незаконно, но ничего сделать не могут. Если мы взломаем замки, приедет охрана и нас заберет в тот же пункт полиции, — объяснил владелец сети пекарен «Дело в хлебе» Александр Седов. — Порядка 50% всего ассортимента, которым мы торгуем, выпекается в цехе. Около 140 тысяч рублей только по продукции без учета зарплат персоналу мы теряем теперь в сутки. Это для нас колоссальные убытки.