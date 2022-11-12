«Теряем 140 тысяч в сутки»: владелец здания выгнал пекарню, заперев оборудование на миллионы в цеху в Новосибирске
Директор «Дело в хлебе» обратился в полицию, но всё равно не может попасть внутрь
Сеть пекарен «Дело в хлебе» сегодня, 12 ноября, осталась без производственного помещения. По словам владельца компании, собственник зданий на Новогодней, 22 и 24 в 05:40 утра выгнал рабочих из цеха и закрыл помещения. Внутри осталось оборудование почти на 10 миллионов рублей, а компании негде печь более половины своего ассортимента.
— Арендодатель нашего цеха выгнал ночью наших сотрудников и опечатал помещение, сменил замки, поставил помещение под свою охрану. Попасть в него не можем, оборудование на несколько миллионов вывезти не можем! Полиция не помогает никак, друг на друга нас кидают. При этом признают, что он действует незаконно, но ничего сделать не могут. Если мы взломаем замки, приедет охрана и нас заберет в тот же пункт полиции, — объяснил владелец сети пекарен «Дело в хлебе» Александр Седов. — Порядка 50% всего ассортимента, которым мы торгуем, выпекается в цехе. Около 140 тысяч рублей только по продукции без учета зарплат персоналу мы теряем теперь в сутки. Это для нас колоссальные убытки.
Уведомление об ограничении доступа к помещению ИП Луковиков И.Ю. прислал Седову сегодня:
— В связи с грубыми нарушениями вашей стороной обязанностей, предусмотренных договором и законодательством РФ, ограничиваю вам, как арендатору, и вашим работникам доступ в арендованное помещение как в обособленный объект и требую исполнения нарушенных вами обязательств по договору в срок до 18 ноября 2022 года, — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции.
Среди нарушений перечислено: нарушения внесения сроков оплаты аренды, отказ обсуждать нарушения, не возмещение расходов на ремонт противопожарной системы, устранения засоров водоотведения, а также невыполнение еще ряда пунктов договора.
— По задержке оплат: есть незначительные, но мы оплачиваем и аренду, и пени, которые они нам выставляют, — отмечает Александр Седов. — И это никогда за 2 года не было проблемой.
Владелец пекарни связывает такое поведение арендодателя с конфликтом из-за разбитого стекла здания. Стороны не сошлись в том, как убирать стекло и кто за него заплатит.
— Произошло ДТП, в котором один из поставщиков (не имеющий к нам отношение) своим авто разбил стекло, где мы арендуем помещение. Но собственник с нас начал требовать возмещение ущерба, нанесенного зданию, и морального ущерба в 500 тысяч рублей, — отметил Александр Седов.
Он добавил, что у пекарни сейчас нет задолженности по аренде, а по всем остальным претензиям компания не получила необходимых подтверждений от арендодателя. Александр Седов вызвал полицию. Заявление у него приняли.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Игоря Луковикова. Услышав вопрос корреспондента он сказал: «Всего доброго» — и бросил трубку.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление было принято.
— Проводится проверка, — ответили на запрос редакции в ведомстве.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Луковикин — микропредприятие, которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Работает с 2013 года. Игорь Луковиков — директор и учредитель компании ООО «Сапсан». В видах деятельности перечислено 23 пункта — от деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания до малярных и штукатурных работ. Финансовые показатели обеих компаний не отображены в сервисе.
В мае в Новосибирске развернулся конфликт между представителями мэрии и кикшеринговой компании Urent — он начался во время рейда по изъятию самокатов 13 мая.