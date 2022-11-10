Больше 1 миллиона в месяц: каких людей новосибирцы считают богатыми — результаты опроса

Новосибирцы рассказали, людей с каким доходом считают богатыми. 32% опрошенных заявили, что такими можно называть тех, кто зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц.



Исследование провел сервис «Работа.ру». Всего были опрошены 400 человек из Новосибирска, которые старше 18 лет. 21% респондентов ответили, что богатыми можно считать людей с доходом от 500 000 до 1 000 000 рублей, 25% — тех, кто получает от 300 000 до 500 000 в месяц.

