Больше 1 миллиона в месяц: каких людей новосибирцы считают богатыми — результаты опроса
10% считают богачами тех, кто получает больше
Новосибирцы рассказали, людей с каким доходом считают богатыми. 32% опрошенных заявили, что такими можно называть тех, кто зарабатывает больше
Исследование провел сервис «Работа.ру». Всего были опрошены 400 человек из Новосибирска, которые старше 18 лет. 21% респондентов ответили, что богатыми можно считать людей с доходом от
— Еще 12% определяют богатство доходом от
При этом 60% опрошенных назвали собственный бизнес главным атрибутом богатого человека. 56% считают, что у богатых людей должно быть много денег на банковских счетах. Элитную недвижимость назвали атрибутом состоятельных граждан 41% сибиряков.
— 36% жителей Новосибирска считают, что богатым можно назвать того, у кого есть дорогой автомобиль. 21% отметили помощников по хозяйству. 16% участников опроса считают атрибутом богатства дорогие украшения и аксессуары, а 14% — брендовую одежду и обувь. Еще 10% отметили известность и медийность, а также наличие личного водителя, — сообщает сервис.
30% опрошенных указали, что богатство не заключается в материальных ценностях. 6% респондентов назвали атрибутом богатого человека мудрость.
Ранее НГС публиковал результаты опроса новосибирцев, которые хотят уволиться. Они назвали основные причины, из-за которых приняли такое решение.