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Больше 1 миллиона в месяц: каких людей новосибирцы считают богатыми — результаты опроса

10% считают богачами тех, кто получает больше 50 000 рублей в месяц

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56% опрошенных считают, что у богатых людей должно быть много денег на счетах

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Новосибирцы рассказали, людей с каким доходом считают богатыми. 32% опрошенных заявили, что такими можно называть тех, кто зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц.

Исследование провел сервис «Работа.ру». Всего были опрошены 400 человек из Новосибирска, которые старше 18 лет. 21% респондентов ответили, что богатыми можно считать людей с доходом от 500 000 до 1 000 000 рублей, 25% — тех, кто получает от 300 000 до 500 000 в месяц.

— Еще 12% определяют богатство доходом от 100 000 до 300 000 рублей, а 10% — от 50 000 до 100 000 рублей, — говорится в исследовании «Работы.ру».

При этом 60% опрошенных назвали собственный бизнес главным атрибутом богатого человека. 56% считают, что у богатых людей должно быть много денег на банковских счетах. Элитную недвижимость назвали атрибутом состоятельных граждан 41% сибиряков.

— 36% жителей Новосибирска считают, что богатым можно назвать того, у кого есть дорогой автомобиль. 21% отметили помощников по хозяйству. 16% участников опроса считают атрибутом богатства дорогие украшения и аксессуары, а 14% — брендовую одежду и обувь. Еще 10% отметили известность и медийность, а также наличие личного водителя, — сообщает сервис.

30% опрошенных указали, что богатство не заключается в материальных ценностях. 6% респондентов назвали атрибутом богатого человека мудрость.

Ранее НГС публиковал результаты опроса новосибирцев, которые хотят уволиться. Они назвали основные причины, из-за которых приняли такое решение.

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