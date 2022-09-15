В каких сферах легче найти работу? Публикуем результаты опроса новосибирцев, которые хотят уволиться

Исследование «Зарплаты.ру» показало, что 31% опрошенных новосибирцев планируют сменить место работы. Половина из них собирается сделать это в ближайшее время.

Специалисты опросили 2500 работающих россиян, в том числе из Новосибирской области.

— 31% опрошенных новосибирцев планируют поменять работу в ближайшее время. Из них оптимистично настроены на поиск нового места 50% респондентов. У этой доли участников исследования уже начали появляться первые предложения, — говорится в пресс-релизе «Зарплаты.ру».

