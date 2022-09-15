В каких сферах легче найти работу? Публикуем результаты опроса новосибирцев, которые хотят уволиться
Треть опрошенных работают на одном месте пять лет
Исследование «Зарплаты.ру» показало, что 31% опрошенных новосибирцев планируют сменить место работы. Половина из них собирается сделать это в ближайшее время.
Специалисты опросили 2500 работающих россиян, в том числе из Новосибирской области.
— 31% опрошенных новосибирцев планируют поменять работу в ближайшее время. Из них оптимистично настроены на поиск нового места 50% респондентов. У этой доли участников исследования уже начали появляться первые предложения, — говорится в пресс-релизе «Зарплаты.ру».
При этом 25% участников опроса считают, что до весны у компаний не будет достойных вакансий, еще 16% надеются на то, что широкий выбор вакансий появится до декабря. 9% не уверены, что в ближайшее время найдут достойное место работы.
Причинами для смены работы респонденты назвали невысокую зарплату (42%), непростые отношения с начальством (16%), сокращение штата или закрытие организации (15%), переквалификацию (14%). Об иных причинах заявили 13% опрошенных.
Самостоятельно рассылают резюме 8% тех, кто ищет работу. Подавляющее большинство — 87% — пользуется специальными сервисами, 5% рассчитывают на помощь друзей или родственников.
Почти половина респондентов (47%) считают, что проще трудоустроиться в сферы услуг или продаж, 16% — на должности рабочего персонала, 10% — в сфере IT. 12% полагают, что можно найти место в розничной торговле, маркетинге, рекламе и PR, и по 3% — в сфере промышленности или недвижимости.
Треть респондентов держатся на своем месте пять лет и более, 34% — на протяжении трех лет. В 2021 году работу меняли 22% опрошенных.
Кстати, в Новосибирске ищут специалистов по импортозамещению — в некоторых случаях зарплата доходит до 200 тысяч.