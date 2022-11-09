Ленина и пустота: обозреватель НГС — о затее закрыть для машин главную прогулочную улицу
Стас Соколов считает, что для праздничной пешеходной зоны в центре есть место получше
Городские власти опять решили сделать часть улицы Ленина пешеходной, причем сразу на три месяца. На ставшую временно непроезжей проезжую часть свозят элементы будущего благоустройства, а водители уже рутинно чертыхаются, пробираясь по забитой транспортом чуть больше обычного улице Советской. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что из этой затеи не выйдет ничего такого, чего нельзя было достичь парой-тройкой кратковременных фестивалей выходного дня. А для настоящей пешеходной улицы в городе стоит поискать какое-то более подходящее место.
Часть улицы Ленина — от площади до Урицкого — перекрыта для проезда транспорта до 10 февраля. В мэрии Новосибирска обещают сделать здесь «зону гостеприимства», чтобы соответствовать полученному статусу «Новогодняя столица России». Въезд на нее перегородили бетонными блоками еще 4 ноября, на проезжей части уже ведется монтаж будущих элементов декора.
У меня, как у человека, который бывает на этой улице практически каждый день, возникает единственный вопрос: ЗАЧЕМ? Неужели чиновники действительно не смогли найти другого места для осуществления своих идей?
Ведь негативный опыт уже есть. В 2017 году, например, Ленина перекрывали для организации эдакой рождественской улочки — с деревянными сарайчиками, иллюминацией и едой на свежем воздухе. Зимний городок делала и компания S7 у кинотеатра «Победа». Большую часть времени всё это великолепие стояло пустым, продуваемым холодными ветрами и заметаемым снегом.
Увы, мы живем в Сибири, и температура ниже -10 градусов по шкале Цельсия в наших широтах в этот период не редкость. В такую погоду можно, конечно, гулять, предаваться каким-то видам активного отдыха, но желающих прийти просто потусоваться на свежем воздухе можно ожидать только в ограниченный промежуток времени, да и то при наличии каких-то активностей. Даже в дни новогодних каникул такая зона наполняется горожанами, мягко говоря, неравномерно. Надежды на то, что в город съедутся сотни тысяч туристов, мне кажутся слишком оптимистичными.
Идея создания в Новосибирске пешеходной улицы витает над городом уже давно. Сама по себе она здравая и разумная — пешеходные улицы сегодня появились во многих российских, в том числе сибирских, городах. Такое пространство, если оно создано с умом, становится центром притяжения горожан, местом, где люди гуляют и общаются. Где родители могут не беспокоиться о том, что их дети выскочат под машину, а вечерами в погожий день над уходящими вдаль столиками кафе стоит оживленный гул, сотканный из музыки и разговоров.
Есть только одно но: пешеходная улица должна органично вписываться в естественную ткань города, а не разрубать ее административным топором. Если посмотреть на опыт успешных пешеходных пространств, то везде обнаружим, что такого рода улочки не имели изначально какого-то важного логистического значения.
Яркий пример — известный всем московский Арбат. Для транзитного транспорта там в двух шагах широченный Новый Арбат. Для тех, кому нужно именно в те дома, которые стоят на самом Арбате, существует плотная сеть переулков и улочек, которые текут мимо или вливаются в пешеходную улицу с обеих сторон. Поэтому для жителей или арендаторов домов на самой пешеходной улице нет никакой проблемы доехать сюда на машине.
Тем, кому пример Москвы кажется чересчур далеким, могу предложить Омск. Там пешеходная улица Чокана Велиханова упирается в набережную Иртыша — сквозной трафик там минимален, и у улицы есть равноценные дублеры. В Барнауле пешеходная зона создана на отрезке улицы Мало-Тобольской, и отсутствие автомобилей здесь не мешает жить вообще никому: проезд к стоящим на ней магазинам и кафе возможен с параллельной улицы Льва Толстого. И так, в общем-то, происходит почти везде. Так что даже если погода не способствует прогулкам, то пешеходная улица просто стоит пустой, не раздражая никого. В парках в -30 тоже немного народа.
Ленина — это главная прогулочная улица города и так, без всяких специальных программ и полученных городом статусов. Здесь есть, где гулять и куда пойти. Единственное, что ей нужно, — это порядок в стоящих на аварийках вторым слоем автомобилях. И если уж у городских властей возникло желание как-то облагородить ее, то было бы достаточно временно запретить тут парковку (пусть те, что с аварийками, хотя бы стоят в один ряд, не мешая проезду).
Если уж кому-то хотелось организовать в центре урбанизированную прогулочную зону, а не просто дорожку в парке, то вполне достаточно будет, мне кажется, пространства за зданием краеведческого музея и прохода между зданиями на Ленина и парком. Тем более, там уже сейчас вытянулись кафе, рестораны и закусочные. Возможно, пришлось бы пожертвовать временно парковкой за гостиницей «Центральная», но ее и так зимой сокращают до минимума для создания зимнего городка.
Собственно, и улицу Ленина можно перегородить на время, если это время — один-два дня в выходные. Потому что найти для горожан причину, по которой они бы съехались погулять по освобожденной от транспорта улице на эти один-два дня, действительно можно. Этих пары дней (или даже недели на Новый год) с лихвой бы хватило на селфи новосибирцам и фотоотчеты чиновникам. Но что делать там три месяца, я решительно не понимаю. Зато могу живо представить себе картину будущего «веселья» в безлюдном, пусть и заставленном какими-то декорациями пространстве, по которому гуляет метель.
Пять лет назад новосибирские власти рассматривали планы существенного расширения пешеходной части Красного проспекта. Как это могло выглядеть, можно посмотреть в нашем материале.