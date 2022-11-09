Ленина и пустота: обозреватель НГС — о затее закрыть для машин главную прогулочную улицу

Часть улицы Ленина — от площади до Урицкого — перекрыта для проезда транспорта до 10 февраля. В мэрии Новосибирска обещают сделать здесь «зону гостеприимства», чтобы соответствовать полученному статусу «Новогодняя столица России». Въезд на нее перегородили бетонными блоками еще 4 ноября, на проезжей части уже ведется монтаж будущих элементов декора.

У меня, как у человека, который бывает на этой улице практически каждый день, возникает единственный вопрос: ЗАЧЕМ? Неужели чиновники действительно не смогли найти другого места для осуществления своих идей?