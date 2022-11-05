Серьезное похолодание до -16 градусов и снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

На следующей неделе, с 7 по 13 ноября, в Новосибирске ожидается небольшой снег. По данным одного из сервисов по прогнозу погоды, в город придет холод, однако на двух других сайтах указано, что серьезных похолоданий ожидать не стоит. Мы изучили прогнозы популярных сервисов.



По данным сайта Gismeteo, с понедельника температура воздуха днем начнет понижаться. Самыми холодными днями станут пятница, суббота и воскресенье, температура будет варьироваться от -6 до -9 градусов. Наиболее холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье — -16 градусов. В среду и четверг синоптики прогнозируют снег, но на следующий день — пятница порадует солнцем. Ясная погода также ожидается в воскресенье.