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«С пеленок за "Сибирь"»: младенцы получат уникальную бирку с символикой хоккейного клуба

В день рождения клуба на свет появилось 15 новорожденных

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ХК «Сибирь» исполнилось 60 лет

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ХК «Сибирь» в честь 60-летия клуба совместно с Минздравом региона запустил акцию «С пеленок за "Сибирь"». Теперь каждый рожденный в Новосибирске получит бирку с символикой клуба.

— Всего нами было доставлено 30 000 бирок в шесть роддомов Новосибирска. Кроме того, в честь нашего дня рождения мы изготовили уникальные детские клубные наборы, чтобы поздравить всех малышей Новосибирска, которые родились 31 октября, — сообщили в пресс-службе команды.

В день рождения клуба на свет появилось 15 малышей

В день рождения клуба на свет появилось 15 малышей

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Как сообщили в клубе, акция продлится год. В ХК «Сибирь» отметили, что в день рождения клуба на свет появилось 8 девочек и 7 мальчиков.

Акция продлится год

Акция продлится год

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Напомним, 29 октября ХК «Сибирь» исполнилось 60 лет. Поздравить игроков и болельщиков приехал рэпер Элджей. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillac до начала матча.

НовосибирскХК СибирьНоворожденные
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