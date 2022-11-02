«С пеленок за "Сибирь"»: младенцы получат уникальную бирку с символикой хоккейного клуба
В день рождения клуба на свет появилось 15 новорожденных
ХК «Сибирь» в честь
— Всего нами было доставлено
Как сообщили в клубе, акция продлится год. В ХК «Сибирь» отметили, что в день рождения клуба на свет появилось 8 девочек и 7 мальчиков.
Напомним, 29 октября ХК «Сибирь» исполнилось 60 лет. Поздравить игроков и болельщиков приехал рэпер Элджей. Знаменитый сибиряк появился на стадионе на заливочной машине под песню Cadillac до начала матча.