Синоптики предупредили об ухудшении воздуха в Новосибирске
Неблагоприятные погодные условия продлятся 2 дня
С 2 ноября в Новосибирске ожидают ухудшение качества воздуха. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».
— В период с 17 часов 2 ноября до 10 часов 3 ноября на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — сообщили синоптики.
По данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, сейчас ситуация в городе оценивается в 5 баллов из 10. Сервис сообщает, что ожидается ухудшение качества воздуха.
В середине октября уровень загрязнения воздуха достигал отметки в 9 баллов. Синоптики тогда рекомендовали предприятиям сократить количество выбросов, а горожанам не выходить на улицу.