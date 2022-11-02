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Синоптики предупредили об ухудшении воздуха в Новосибирске

Неблагоприятные погодные условия продлятся 2 дня

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По данным сервиса Airvoice, ситуация в городе оценивается в 5 баллов

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С 2 ноября в Новосибирске ожидают ухудшение качества воздуха. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

— В период с 17 часов 2 ноября до 10 часов 3 ноября на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — сообщили синоптики.

По данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, сейчас ситуация в городе оценивается в 5 баллов из 10. Сервис сообщает, что ожидается ухудшение качества воздуха.

Неблагоприятные условия продлятся до 3 ноября

Неблагоприятные условия продлятся до 3 ноября

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В середине октября уровень загрязнения воздуха достигал отметки в 9 баллов. Синоптики тогда рекомендовали предприятиям сократить количество выбросов, а горожанам не выходить на улицу.

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