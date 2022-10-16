«На улицу лучше не выходить»: качество воздуха ухудшилось до 9 из 10 баллов в Новосибирске
В городе сложились неблагоприятные метеоусловия
В Новосибирске качество воздуха ухудшилось на 9 из 10 баллов, где 10 — худшее число. Такое состояние воздуха показывает сервис Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн. Воздух постепенно ухудшался сегодня весь день.
— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — написали специалисты сервиса Airvoice.
Как рассказывали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13:00
— На территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — цитирует прогноз пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ранее НГС изучил, какие прогнозы составили погодные сервисы на ноябрь. По собранным данным, уже к концу первой рабочей недели месяца столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.
Сегодня утром в Новосибирске появилось гало. Иногда оно появляется из-за грязного воздуха.