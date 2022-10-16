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«На улицу лучше не выходить»: качество воздуха ухудшилось до 9 из 10 баллов в Новосибирске

В городе сложились неблагоприятные метеоусловия

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Качество воздуха ухудшилось в течение дня

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В Новосибирске качество воздуха ухудшилось на 9 из 10 баллов, где 10 — худшее число. Такое состояние воздуха показывает сервис Airvoice, который отображает состояние атмосферы в режиме онлайн. Воздух постепенно ухудшался сегодня весь день.

— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — написали специалисты сервиса Airvoice.

Воздух ухудшался в течение дня

Воздух ухудшался в течение дня

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Как рассказывали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13:00 14 октября до 19:00 16 октября в городе возможно ухудшение качества воздуха.

— На территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, — цитирует прогноз пресс-центр мэрии Новосибирска.

Ранее НГС изучил, какие прогнозы составили погодные сервисы на ноябрь. По собранным данным, уже к концу первой рабочей недели месяца столбик термометра уйдет в минус и повалит снег.

Сегодня утром в Новосибирске появилось гало. Иногда оно появляется из-за грязного воздуха.

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