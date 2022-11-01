Новосибирцы стали меньше умирать: как изменилась статистика ЗАГСа за год — в одной картинке
При этом растет количество разводов и не растет рождаемость
В Новосибирской области стало меньше умирать людей. ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за октябрь.
Согласно этой информации, в октябре 2022 года умер 2961 человек. В 2022 году за этот же месяц в 2021 году умерло 3706 человек.
При этом рождаемость в Новосибирской области также упала. Так, в октябре 2022 года родилось 2411 детей, а в 2022 году — 2262 ребенка.
Как рассказали в ЗАГС, в октябре 2022 года новосибирцы заключили 2729 браков. Год назад за этот же месяц было заключено 1700 браков. Высокие показатели заключения браков сохраняются в регионе уже второй месяц. В сентябре 2022 года было зарегистрировано 2816 новых браков.
В Новосибирской области также стали чаще разводиться. За октябрь 2022 года развелись 1322 пары, за октябрь 2021 года было зарегистрировано 1135 разводов.
Ранее в управлении ЗАГС по НСО рассказывали, что мобилизованные новосибирцы могут жениться за один день.