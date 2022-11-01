Новосибирцы стали меньше умирать: как изменилась статистика ЗАГСа за год — в одной картинке

В Новосибирской области стало меньше умирать людей. ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за октябрь.

Согласно этой информации, в октябре 2022 года умер 2961 человек. В 2022 году за этот же месяц в 2021 году умерло 3706 человек.

При этом рождаемость в Новосибирской области также упала. Так, в октябре 2022 года родилось 2411 детей, а в 2022 году — 2262 ребенка.