20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняСтоит ли ждать указа о завершении мобилизации
Все новости
Все новости

Новосибирцы стали меньше умирать: как изменилась статистика ЗАГСа за год — в одной картинке

При этом растет количество разводов и не растет рождаемость

178
ds

В октябре 2022 года было 603 записи об установлении отцовства

Поделиться

В Новосибирской области стало меньше умирать людей. ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за октябрь.

Согласно этой информации, в октябре 2022 года умер 2961 человек. В 2022 году за этот же месяц в 2021 году умерло 3706 человек.

При этом рождаемость в Новосибирской области также упала. Так, в октябре 2022 года родилось 2411 детей, а в 2022 году — 2262 ребенка.

Оранжевым цветом обозначены данные за 2021 год, а синим — за 2022 год

Оранжевым цветом обозначены данные за 2021 год, а синим — за 2022 год

Поделиться

Как рассказали в ЗАГС, в октябре 2022 года новосибирцы заключили 2729 браков. Год назад за этот же месяц было заключено 1700 браков. Высокие показатели заключения браков сохраняются в регионе уже второй месяц. В сентябре 2022 года было зарегистрировано 2816 новых браков.

В Новосибирской области также стали чаще разводиться. За октябрь 2022 года развелись 1322 пары, за октябрь 2021 года было зарегистрировано 1135 разводов.

Ранее в управлении ЗАГС по НСО рассказывали, что мобилизованные новосибирцы могут жениться за один день.

По теме

ЗАГСБракиСмерть
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2