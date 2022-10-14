Смотрим в одной картинке: как подскочило число новосибирских свадеб за сентябрь и октябрь
При наличии особых обстоятельств расписать могут в день подачи заявления
Новосибирские ЗАГСы отмечают рост числа свадеб в сентябре и октябре 2022 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого.
— Отделами ЗАГС Новосибирской области в сентябре 2022 года составлено 2816 записей актов гражданского состояния о заключении брака. В сентябре 2021 года — 2250. С 1 по 9 октября 2022 года зарегистрировано 611 браков, за аналогичный период прошлого года — 528 браков, — ответили журналисту НГС в Управлении по делам ЗАГС региона.
Ранее в управлении ЗАГС по НСО рассказывали, что мобилизованные новосибирцы могут жениться за один день.
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