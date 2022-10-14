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Тема дняЧисло свадеб осенью
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Смотрим в одной картинке: как подскочило число новосибирских свадеб за сентябрь и октябрь

При наличии особых обстоятельств расписать могут в день подачи заявления

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За заключение брака нужно заплатить госпошлину — 350 рублей

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Новосибирские ЗАГСы отмечают рост числа свадеб в сентябре и октябре 2022 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого.

— Отделами ЗАГС Новосибирской области в сентябре 2022 года составлено 2816 записей актов гражданского состояния о заключении брака. В сентябре 2021 года — 2250. С 1 по 9 октября 2022 года зарегистрировано 611 браков, за аналогичный период прошлого года — 528 браков, — ответили журналисту НГС в Управлении по делам ЗАГС региона.

Обычно заключение брака проходит в личном присутствии жениха и невесты по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления

Обычно заключение брака проходит в личном присутствии жениха и невесты по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления

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Ранее в управлении ЗАГС по НСО рассказывали, что мобилизованные новосибирцы могут жениться за один день.

Вы недавно воспользовались такой возможностью? Расскажите об этом журналисту NGS.RU Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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