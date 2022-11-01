Аллея Призывника, скверы Пограничников и Спасателей: 8 названий присвоили скверам и паркам Новосибирска
Новые названия получили объекты Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районов
Восьми скверам и одному парку Новосибирска присвоены официальные наименования решением профильной комиссии. Об этом сообщает муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».
Таким образом, в Дзержинском благоустраиваемая территория у дома на Лежена, 11,
В Заельцовском районе четыре сквера получили наименования: «Пограничников» (ул. Дуси Ковальчук, 410), «Лучистый» (Дуси Ковальчук, 266/4, 266/3), «Тимирязевский» (ул. Тимирязева, 85/1, 83/1) и «Радужный» (пересечение Нарымской и Дуси Ковальчук.) Появилась аллея Призывника (Дуси Ковальчук до ул. Профинтерна).
Железнодорожный район обзавелся сквером «Геодезистов» (по ул. Челюскинцев, 50), а Центральный район — скверами «Гоголевский» (ул. Селезнева, 33) и «Спасателей» (ул. Державина, 14).
Ранее в Новосибирске сквер «Воинский» переименовали в сквер «Героев Донбасса». Дизайн-проект обновленного сквера разработали в 2021 году в Центре развития городской среды Томской области, который принадлежит администрации Томской области. К благоустройству приступили в начале ноября прошлого года, а завершить строительство планируют в 2023 году.