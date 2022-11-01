20idei
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняНовосибирец погиб при праздновании Хеллоуина
Все новости
Все новости

Аллея Призывника, скверы Пограничников и Спасателей: 8 названий присвоили скверам и паркам Новосибирска

Новые названия получили объекты Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районов

149
ds

Ранее новосибирский сквер «Воинский» (на фото) переименовали в «Героев Донбасса»

Поделиться

Восьми скверам и одному парку Новосибирска присвоены официальные наименования решением профильной комиссии. Об этом сообщает муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».

Таким образом, в Дзержинском благоустраиваемая территория у дома на Лежена, 11, к. 2 теперь официально называется парк «Каменка». Ранее НГС публиковал репортаж с его строительства.

В Заельцовском районе четыре сквера получили наименования: «Пограничников» (ул. Дуси Ковальчук, 410), «Лучистый» (Дуси Ковальчук, 266/4, 266/3), «Тимирязевский» (ул. Тимирязева, 85/1, 83/1) и «Радужный» (пересечение Нарымской и Дуси Ковальчук.) Появилась аллея Призывника (Дуси Ковальчук до ул. Профинтерна).

Железнодорожный район обзавелся сквером «Геодезистов» (по ул. Челюскинцев, 50), а Центральный район — скверами «Гоголевский» (ул. Селезнева, 33) и «Спасателей» (ул. Державина, 14).

Ранее в Новосибирске сквер «Воинский» переименовали в сквер «Героев Донбасса». Дизайн-проект обновленного сквера разработали в 2021 году в Центре развития городской среды Томской области, который принадлежит администрации Томской области. К благоустройству приступили в начале ноября прошлого года, а завершить строительство планируют в 2023 году.

По теме

Парки и скверыНазвания для скверовСкверы и парки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2