Никогда не бездельничала, сладости и колбасу — лишь изредка. 104-летняя долгожительница рассказала о секрете долголетия

Зое Васильевне Моториной вот-вот исполнится 104 года. Она родилась 4 ноября 1918 года в Казахстане. Сейчас живет одна в квартире в Екатеринбурге. В 1990-м умер от рака ее муж — Евгений Петрович, а в 2020-м — единственный сын Владимир.



Но у Зои Васильевны большая семья — шесть праправнуков, четверо правнуков и трое внуков. Все они помогают бабушке и заботятся о ней. Сама пенсионерка, несмотря на почтенный возраст, отлично помнит все события своей жизни вплоть до дат, ходит, опираясь на ходунки, и самостоятельно справляется с бытом. Журналисты E1.RU побывали в гостях у Зои Васильевны и попросили ее рассказать о жизни и секретах долголетия.

