Никогда не бездельничала, сладости и колбасу — лишь изредка. 104-летняя долгожительница рассказала о секрете долголетия

Зое Васильевне Моториной вот-вот исполнится 104 года. Она родилась 4 ноября 1918 года в Казахстане. Сейчас живет одна в квартире в Екатеринбурге. В 1990-м умер от рака ее муж — Евгений Петрович, а в 2020-м — единственный сын Владимир.
Но у Зои Васильевны большая семья — шесть праправнуков, четверо правнуков и трое внуков. Все они помогают бабушке и заботятся о ней. Сама пенсионерка, несмотря на почтенный возраст, отлично помнит все события своей жизни вплоть до дат, ходит, опираясь на ходунки, и самостоятельно справляется с бытом. Журналисты E1.RU побывали в гостях у Зои Васильевны и попросили ее рассказать о жизни и секретах долголетия.
Любовь всей жизни встретила в институте
Отец Зои Васильевны работал начальником почтового отделения, а мама — домохозяйка. В семье было шестеро детей, Зоя — третий ребенок. Когда ей было 10 лет, семья переехала в Челябинскую область. Здесь Зоя Васильевна окончила школу, поступила в ветеринарный институт и нашла любовь на всю жизнь — своего одногруппника и будущего мужа Евгения Петровича. В 1939 году пара поженилась, а через год родился их сын Владимир. Тогда молодые родители, только окончившие институт, вместе с ребенком жили у родителей Евгения Петровича.
— В 1940-м, во время финской войны, я родила. Мужа тогда же призвали в армию. В день выписки он меня из роддома забрал, привез нас домой и сразу уехал. Сына даже развернуть не успел, одна минута была на прощание. В этот же день уходил эшелон. Муж тогда не участвовал в боях, только стоял на границе. Когда было объявлено перемирие, его отправили служить в другую часть. В мае 1941 года он вернулся, но ненадолго, — вспоминает Зоя Васильевна.
19 июня 1941 года Зоя Васильевна провожала мужа в воинскую часть.
— Женщина, которая тоже провожала своего мужа-военного, всё плакала, а я еще подумала: Господи, ну чего она плачет. У меня же муж ездил туда-сюда. Возвращался же. Через три дня я тоже заплакала — днем по граммофончикам на улице было сказано, что началась война. Все вышли на площадь, конечно, все рыдали, — говорит она.
«Мы ждали от родных только писем»
Пенсионерка вспоминает: когда мужчины ушли на фронт, женщинам приходилось работать за всех. Это было трудное время. Зоя Васильевна тогда работала ветеринаром на мясокомбинате.
— Это была не работа, а кошмар, мы разрывались, выходных практически не было у нас, — делится она. — Единственное что — мы, конечно, не голодали. Слава богу, я не голодала и не была в оккупации. Мы ждали от своих родных только писем. Эти треугольнички были очень памятные. Это письмо могло тебе и печаль принести, и радость, а если его нет — тревогу. Это была вечная тревога.
— Муж сразу попал на передовую. Уже 10 августа он был ранен, но оставался в части. Еще через два месяца Женя был контужен, ездил по госпиталям. Он вернулся домой в 1943 году инвалидом войны, — рассказывает Зоя Васильевна.
Служили и братья Зои Васильевны. Старший брат дошел до Германии.
— Младшему брату было 17 лет, когда началась война. Он окончил химическое училище. В 1943 году он попросился сам в армию. Последнее письмо он мне написал 27 ноября 1943 года. В письме он рассказал, что их высадили на Тамань, окопались, завтра идет в бой. Больше писем не было, — вспоминает Зоя Васильевна. — Я делала запрос в часть: ни в живых, ни в мертвых его не было. Оказалось, что они должны были на плавательных средствах перебраться. И, по архивным данным, вероятно, их в море потопили.
Документально младший брат Зои Васильевны числится пропавшим без вести.
— Шестеро детей у мамы было. Родители воспитали двух парней, один отдал семь лет войне. А младший сразу погиб, даже пулю не успел выпустить. Когда мама вышла на пенсию, ей сказали, мол, наверное, с немцами убежал. Но эти парни не могли убежать, они были патриотами, — уверена она.
«Это была великая радость»
9 мая 1945 года объявили по приемникам на улицах, что закончилась война. Зоя Васильевна помнит этот день, как будто он был вчера.
— Вот все, кто работал, все предприятия остановились. Толпы людей вышли на площади. Рыдания были, слезы и смех, люди радовались, — вспоминает пенсионерка. — Все обнимались — знакомые, незнакомые, площадь кипела людьми. Появилась надежда, что наконец-то мы дождемся своих родных. Это была великая радость.
В послевоенные годы тоже жилось тяжело. В 1953 году мужа Зои Васильевны перевели из Челябинска в Свердловск, семья переехала. Не положено было, чтобы муж и жена работали вместе, говорит наша героиня. Поэтому Евгений Петрович работал на мясокомбинате ветеринаром, а Зоя Васильевна была товароведом, а потом — инспектором по качеству сыров.
В 55 лет Зоя Васильевна вышла на пенсию. Чтобы выплаты были больше, еще два года она работала товароведом в аптеке.
На пенсии она помогала воспитывать внуков, а позже — и правнуков. Зоя Васильевна признается, что человек она дисциплинированный и всех детей воспитывала как полагалось: подъем в одно время, гимнастика, потом прогулка на пруд. Зоя Васильевна учила внуков читать, считать, играла с ними, ходила на рыбалку с детьми. Она никогда не была без дела.
В чём секрет долголетия?
— В детстве я часто болела, здоровья особо никогда не было. Я не знаю секрета долголетия. Возможно, он в детях, я всех помогала воспитывать, — говорит Зоя Васильевна. — Я жила, работала, не бездельничала. Сейчас вот есть стиральная машина, механизация. На кухне — приборы всевозможные. А тогда — печка или плитка электрическая. Я 40 лет проработала в саду своем, шесть соток у меня было. До 80 лет я трудилась в саду.
Зоя Васильевна добавляет, что никогда не злоупотребляла алкоголем и не ела вредную еду.
— Сладкое иногда я ела. Я работала на мясокомбинате, но не сказать, что часто ела колбасу. Те сосиски, которые раньше были, они хотя бы вкусные. Сейчас нет таких, не могу есть колбасу, в ней непонятно что, — считает она.
«Здоровье — по всем швам плохо»
Муж Зои Васильевны, Евгений, умер от рака в 1990 году. Сын Владимир умер в 2020 году, у него был тромбоз кишечника. В 80-летнем возрасте он скончался на операционном столе.
— И я осталась одна. Как здоровье? По всем швам плохо: от головы до пят, не буду даже называть болезни. Они каждый день прибавляются, не один раз в день плохо бывает. Руки толком не работают, иголку не возьму, вязать не получается. Суп я себе сварить могу, но стряпать — уже нет. Пол мыть тоже не могу уже. По дому помогает соцзащита и еще девушка-помощница. Два раза в неделю ко мне приходят, продукты приносят, помогают с уборкой. Внуки тоже приходят.
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