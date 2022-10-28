Сибирячка скончалась через несколько часов после избиения — обвиняют мужчину, с которым она жила

В Новосибирской области в Здвинском районе 38-летний мужчина обвиняется в том, что забил кулаками до смерти женщину, с которой жил.

Ему вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).