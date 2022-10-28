Сибирячка скончалась через несколько часов после избиения — обвиняют мужчину, с которым она жила
Она получила множество ударов в голову
В Новосибирской области в Здвинском районе
Ему вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
— По данным следствия, ночью 26 октября 2022 года в своем доме в одном из сёл Здвинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары кулаком в область головы. От полученных телесных повреждений
Обвиняемый задержан и в ближайшее время ему выберут меру пресечения. По уголовному делу продолжается расследование.
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в отношении жителя Татарска, которого подозревают в убийстве беременной женщины. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.