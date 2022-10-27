Отказались от фейерверков и ждут лидера «Смысловых галлюцинаций»: подробности открытия сезона в Шерегеше

— Всегда мы ориентируемся по погоде, но в последнее время у нас сложилось стойкое ощущение, что открытие нужно делать несмотря на погоду, потому что мы делаем очень большой, классный праздник. И даже вдруг, если снега не будет в должном объеме, хотя мы надеемся, что он будет, любой турист будет доволен, что приехал на «Геш фест», — сказал Антон Пятовский.