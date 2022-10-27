Отказались от фейерверков и ждут лидера «Смысловых галлюцинаций»: подробности открытия сезона в Шерегеше
В этом году оно состоится 11 ноября
Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский рассказал на пресс-завтраке подробности открытия горнолыжного сезона в Шерегеше, которое состоится 11–13 ноября. По словам Пятовского, в этом году власти отказались от «фейерверков и каких-то излишеств» и постарались сделать программу спортивной, деловой и музыкальной, чтобы гости, даже если они не катаются, получили удовольствие.
Отвечая на вопрос NGS42.RU, с чем связано раннее открытие сезона, министр объяснил, что «традиционной даты» никогда не было, но в течение нескольких последних лет так старт сезону давали в одно время. При этом власти стараются продлить сезон, поэтому осенью он начинается чуть раньше и весной заканчивается чуть позже, чем на других горнолыжных курортах России.
— Всегда мы ориентируемся по погоде, но в последнее время у нас сложилось стойкое ощущение, что открытие нужно делать несмотря на погоду, потому что мы делаем очень большой, классный праздник. И даже вдруг, если снега не будет в должном объеме, хотя мы надеемся, что он будет, любой турист будет доволен, что приехал на «Геш фест», — сказал Антон Пятовский.
По словам министра, основная идея открытия — задействовать всю гору как единое целое. Основные мероприятия начнутся 12 ноября в 10:00.
В секторе А будут бесплатные мастер-классы по сноуборду, шорские национальные игры, ставший уже традицией шаманский обряд, посвящение в шорцы и шорианки. Здесь же пройдут выступления кавер-групп Сибири и концерт хедлайнера фестиваля — лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.
В секторе «Б» будет проходить региональный этап чемпионата по игре в снежки, причем для участников будут созданы специальные препятствия. В секторе «Е» состоятся соревнования по волейболу на снегу.
Также пройдет зрелищный спуск-парад инструкторов, батл между лыжниками и сноубордистами, показательные выступления спортсменов-райдеров. А если позволит погода и количество снега, туристы увидят шоу ратраков.
Кроме этого, состоится деловая программа с представителями бизнеса и инвесторами. Как сообщают власти, специальным гостем станет Максим Поташев — магистр клуба «Что? Где? Когда?» и бизнес-тренер.
В день старта сезона, по словам Пятовского, откроется трасса для вечернего катания, для всех желающих в этот день она будет работать бесплатно до 22:00.
В августе сообщалось, какие изменения произойдут в секторе А, в частности, там появятся тротуары и велодорожки. Также на курорте планируют построить 37 апарт-комплексов. В планах инвесторов в том числе построить огромный термальный комплекс «Баден-Баден», соглашение о его возведении было подписано недавно.
Тем временем в Новосибирской области готовят к открытию горнолыжный комплекс «Юрманка» — пока он будет работать в режиме выходного дня.