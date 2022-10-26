На месте бараков у площади Станиславского построят квартал с высотками — один из домов будет в 27 этажей
Застройщик получил разрешение на строительство нового дома в
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового дома недалеко от площади Станиславского — информация о нем появилась на муниципальном портале, сам документ пока не опубликован.
Дом будет строить СЗ «Архипелаг», которая входит в SKY Group новосибирского девелопера Владимира Литвинова. На муниципальном портале указано, что разрешение выдано на первый этап строительства: многоэтажный многоквартирный дом, в котором предусмотрены помещения общественного назначения и двухуровневая подземная автостоянка.
Как рассказал журналисту НГС Владимир Литвинов, первый дом будет
— Мы изменили внутреннее содержание: хотели два этажа стилобата строить, а будет один, потому что площадь Маркса сейчас раскрывается по торговым площадям. Мы решили, что одного этажа нам хватит для наполнения функционалом по обслуживанию жильцов, — объяснил Владимир Литвинов. — Мы доработали цветовые решения, сделали более сочными, добавили света. Террасы остались, мы для них уже заказали искусственные деревья из Китая.
Сроки строительства пока не определены, сейчас застройщик получает проектное финансирование в банке.
Новый квартал появится на месте 8 деревянных бараков — участок с ними мэрия Новосибирска передала компании «Архипелаг» по программе развития застроенных территорий в 2016 году. Право аренды обошлось застройщику в
В сентябре мэрия разрешила построить гостиницу возле площади Калинина — рядом с ней должен появиться парк.