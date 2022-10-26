На месте бараков у площади Станиславского построят квартал с высотками — один из домов будет в 27 этажей

Новый квартал появится на месте 8 деревянных бараков — участок с ними мэрия Новосибирска передала компании «Архипелаг» по программе развития застроенных территорий в 2016 году. Право аренды обошлось застройщику в 4,39 миллиона рублей.



В сентябре мэрия разрешила построить гостиницу возле площади Калинина — рядом с ней должен появиться парк.

