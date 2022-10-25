Когда новосибирцы смогут вновь увидеть солнечное затмение? За полным придется ехать в США или на Таймыр
Сегодня солнце закроет луна почти на 80%
Новосибирцы до 2030 года не смогут больше увидеть солнечных затмений, только если специально не поедут на необитаемый полуостров Таймыр. Об этом сегодня сообщил Сергей Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета в прямом эфире из Новосибирского планетария.
Сегодня горожане могут наблюдать частичное солнечное затмение. Вы можете увидеть его в онлайн-трансляции.
— 20-е годы не очень удачные для России в смысле условий наблюдений полных солнечных затмений и даже частных затмений. То, которое происходит сейчас, — это одно из самых серьезных затмений. Оно наблюдается на достаточно большой территории, и фаза достаточно большая — почти 80% (в Новосибирске фаза до 70%. — Прим. ред). И фактически до 30 года у нас таких затмений не будет. Остается только мечтать о поездках в другие точки земного шара, — отметил Сергей Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета.
В 2026 году 12 августа полное солнечное затмение будет на полуострове Таймыр, но он необитаем. Кольцеобразное затмение 1 июня 2030 года можно будет увидеть в максимальной по длительности фазе в Томской области.
— В Северной Америке, США и Мексике в 2024 году будет наблюдаться полное затмение, — добавил специалист.
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