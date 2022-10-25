Когда новосибирцы смогут вновь увидеть солнечное затмение? За полным придется ехать в США или на Таймыр

— 20-е годы не очень удачные для России в смысле условий наблюдений полных солнечных затмений и даже частных затмений. То, которое происходит сейчас, — это одно из самых серьезных затмений. Оно наблюдается на достаточно большой территории, и фаза достаточно большая — почти 80% (в Новосибирске фаза до 70%. — Прим. ред). И фактически до 30 года у нас таких затмений не будет. Остается только мечтать о поездках в другие точки земного шара, — отметил Сергей Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета.