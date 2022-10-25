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Луна закроет Солнце на 70%: где смотреть за затмением в Новосибирске

Оно начнется перед закатом

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Наблюдению затмения может помешать погода

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Сегодня, 25 октября, в Новосибирске можно будет увидеть солнечное затмение. Оно начнется в 17:08 по местному времени. Луна закроет диск примерно на 70%.

— Это последнее солнечное затмение года. Несмотря на то, что общая продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, жители нашего региона смогут наблюдать его только около часа, так как для нас оно начнется вечером — в 17:08 минут и продлится около часа до самого захода Солнца, — сообщил НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Перед заходом Солнце будет похоже на «красный месяц». Есть вероятность того, что рядом с ним на потускневшем небе появится Венера.

В Большом Новосибирском планетарии будет работать площадка для наблюдения за затмением. Также трансляцию организуют в сообществе обсерватории во «ВКонтакте».

В группе планетария напомнили, что для наблюдения за затмением необходимо использовать светофильтры, темные диски, пленку или сварочное стекло, чтобы защитить глаза от ожога.

В начале ноября состоится другое астрономическое событие — затмение Луны. Для людей, которым интересно влияние звезд на судьбу, НГС поговорил с тремя астрологами. Они рассказали, что ждать в период между этими двумя затмениями. Читайте подробности в материале.

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